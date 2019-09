Konec vysedávání v kavárně. Kafe se objedná v aplikaci a jen vyzvedne

Nová pobočka Starbucks by se měla otevřít letos na podzim. Koncept vychází z formátu Starbucks Now, jehož zástupce zatím funguje jen v Číně. Tam si zákazníci předem objednají a nápoj si pak bez čekání vyzvednou v provozovně, která je menší než typická kavárna Starbucks. Podobně v konkurenčním čínském Luckin Coffee se dá objednat a zaplatit jen přes aplikaci.

Podle šéfa firmy Kevina Johnsona by se nový formát provozovny mohl objevit i v amerických městech Boston, Chicago, Seattle, San Francisco a Los Angeles. Nemá však nahradit stávající kavárny.

Pobočka Starbucks Pick-Up v New Yorku je součástí plánu firmy modernizovat svůj byznys s větším důrazem na digitální sféru, píše CNN. Například sázka na věrnostní program v mobilní aplikaci se společnosti vyplácí: za poslední čtvrtletí vzrostl počet uživatelů aplikace o 14 procent, a dosáhl tak více než 17 milionů členů, uvedl Starbucks.

Unikátní pobočka by firmě také mohla pomoct omezit kanibalizování vlastních provozoven. To se děje tam, kde je více poboček a jedna přebírá zákazníky druhé. Což je v hustě obydlených městech jako New York, problém. Ve městech s vyššími komerčními nájmy zas firma díky menším obsazeným prostorám ušetří na nákladech.