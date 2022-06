Skupina světových superboháčů se rozrostla. Vedou USA, v patách mají Čínu

Majetek lidí na zeměkouli byl v roce 2021 navzdory pandemii covidu-19 rekordně vysoký, ale nerovnoměrně rozdělený. Podle německých médií to vyplývá ze zjištění poradenské společnosti Boston Consulting Group (BCG). Ve druhém roce pandemie se finanční a hmotný majetek po odečtení dluhů meziročně zvýšil o 10,3 procenta na rekordních 473 bilionů amerických dolarů (téměř 11 trilionů Kč). Byl to nejsilnější nárůst za déle než deset let.