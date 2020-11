Nejprestižnější svaz someliérů se hroutí, kvůli obřímu sexuálnímu skandálu

Americká odnož vzdělávací organizace Court of Master Sommeliers je už více než dva týdny pod značným veřejným tlakem. Kauzu odstartovala reportáž amerického deníku The New York Times, která popsala praktiky sexuálního obtěžování, k nimž v rámci instituce údajně opakovaně docházelo. Deníku se svěřilo celkem 21 žen, které popsaly chování mužských členů organizace, jež zahrnovalo vulgární narážky, osahávání či vydírání. Podle jedné z žen došlo dokonce i ke znásilnění.

Všech 15 členů správní rady už odstoupilo, informoval minulý týden list San Francisco Chronicle. Důvodem byla řada veřejných výzev k jejich rezignaci, včetně petice s více než 1 200 podpisy. Od instituce se také distancovaly Alpana Singhová, Pascaline Lepeltierová a Laura Maniec Fiorvantiová, které patří mezi americkou someliérskou špičku. Podle deníku se také vzdaly certifikátů „mistr someliér” (master sommelier), které získaly po mnohaletém náročném studiu.

O prestiži titulů vypovídá i to, že od založení americké pobočky v roce 1997 jej získalo pouze 155 lidí, v drtivé většině šlo o muže. Jak uvádí reportáž newyorského listu, řada z nich svého postavení zneužívala, a to zejména ve vztahu ke studentkám.

„Abych se měl k čemu tulit“

Podle obětí i dalších členů americké instituce je obtěžování dlouhodobým problémem, o němž ví i samotné vedení. Jeden mistr someliér se podle těchto výpovědí dožadoval pohlavního styku u minimálně 15 studentek, někdy výměnou za kariérní pomoc.

Další z žen pak popsala, jak ji texaský držitel prestižního titulu žádal o spodní prádlo, aby se měl „k čemu tulit”. Jedna z obětí deníku sdělila, že ji na degustaci vín v New Yorku „prominentní“ mistr someliér znásilnil. „Se sexuální agresí se someliérky setkávají neustále. Nemůžeme jí uniknout, takže se s tím musíme naučit žít,“ říká Madeleine Thompsonová, která kvůli obtěžování studium v Court of Master Sommeliers ukončila.

Ve výpovědích obětí se nejčastěji objevovalo jméno jednoho z hlavních lektorů someliérské asociace Geoffa Krutha, jenž působil i v její správní radě. Jedenáct zpovídaných žen uvedlo, že je sexuálně obtěžoval. Newyorská podnikatelka Jane Lopesová popsala, jak jí Kruth v roce 2013 osahával na intimních místech. Další studentku Courtney Schiesslovou měl ve stejném roce nutit k sexu v trojici. Floridská someliérka Christina Chilcoatová pak popsala, jak ji Kruth v roce 2015 otevřel dveře hotelového pokoje nahý.

Kruthův právník v reakci pro The New York Times uvedl, že bývalý lektor jakékoli pochybení odmítá. Kruth tvrdí, že veškerá sexuální setkání proběhla se souhlasem obou stran a že s mnohými ženami má nadále dobré vztahy. Argumentoval například pozváním na svatbu výše zmíněné Jane Lopesové. Mluvčí someliérské instituce však deníku sdělila, že Kruth už v roce 2017 dostal od správní rady „varovný dopis“ kvůli sexuálnímu obtěžování.

Anonymní linka

Zástupci organizace tvrdí, že vyšetřovali všechny případy nevhodného chování svých chování členů, na které byli v minulosti upozorněni. Minulý měsíc podle svých slov zřídili také anonymní telefonickou linku, kde je možné etická pochybení, včetně sexuálního obtěžování, nahlašovat.

Na odhalení newyorského deníku zareagovaly také všechny ženy, které v americké divizi Court of Master Sommeliers působí. Ve společném prohlášení se všem obětem omluvily a ocenily jejich odvahu. „Hluboce litujeme všech talentů, které jsme našimi činy i naší nečinností odradily,“ stojí ve vyjádření. Požadovaly také revizi etické politiky instituce a rezignaci jejího předsedy Devona Broglieho.



Broglie, jehož jméno také zaznělo v obviněních ze zneužívání, z vedení odstoupil v pátek 6. listopadu. „Všechno, co chci, je organizace, jejíž správní rada bude dodržovat svá vlastní pravidla a která zasáhne, aby zabránila opakování něčeho podobného,“ řekl Broglie. Ve svém rezignačním dopisu se také obětem omluvil, podle mluvčí organizace jeho odstoupení nesouvisí s obviněními, jež byla vznesena vůči jemu samotnému.

Organizace Court of Master Sommeliers vznikla v dubnu 1977, s cílem zlepšovat someliérské standardy, zejména v oblasti párování vín s různými pokrmy. Americká pobočka instituce funguje od roku 1997 a titul mistra, jejž uděluje, je považován za nejprestižnější mezi someliérskými certifikáty ve Spojených státech.

Mistři someliéři spolupracují s nejlepšími hotely a restauracemi, či luxusními značkami jako je Moët Henessy nebo Krug. Podle interního průzkumu organizace z roku 2017 vydělávají v průměru 164 tisíc dolarů (3,7 milionu korun) ročně.