Do kokpitu s jägermeisterem. Opilého kapitána letadla odsoudili na deset měsíců

Psal se právě 16. červen roku 2023, když rentgenový přístroj celní kontroly na letišti ve skotském Edinburghu přistihl kapitána letadla aerolinek Delta Lawrence Russella, jak do služby nastupuje se dvěma láhvemi jägermeistera v příručním zavazadle. Jedna z nich byla poloprázdná. Pilot, který byl v uniformě a na krku mu visela cedulka se jménem dopravce, se přiznal, že majitelem láhví je on. Informaci přinesl deník The Guardian.

Russell po kontrole absolvoval dechovou zkoušku na alkohol a následně ho převezli na policejní stanici v Livingstonu, kde poskytl vzorek krve. Výsledek zněl, že obsah alkoholu v jeho krvi téměř 2,5krát překročil povolený limit. Russell se právě chystal pilotovat Boeing 767 na pravidelné lince z Edinburghu na newyorské letiště JFK. Po jeho zatčení musel dopravce let zrušit.

✈️ Captain Lawrence Russell Jr was caught with the bottles of German liqueur, one of which had been opened and was half full, as he prepared to take control of a transatlantic flight https://t.co/ITyLy6zdkS