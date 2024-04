Aerolinky se postupně vracejí nad Izrael. Přestávka je stála miliony

Společnost Wizz Air ve středu uvedla, že obnovila své lety do Izraele ze šesti evropských letišť již v březnu. Během následujících tří měsíců plánuje opět zavést provoz na dalších šestnácti kvůli válce pozastavených trasách, které zahrnou i lety do Tel Avivu. Zprávu přinesl portál The Guardian.

British Airways obnovily lety na letiště Bena Guriona v Tel Avivu v pondělí, zatím ale létají s omezeným provozem jednoho spojení denně čtyři dny v týdnu. EasyJet obnovil lety do Izraele 25. března, vrátil se tak plně k předválečnému letovému řádu. Tyto nizkonákladové aerolinky nedávno vyčíslily, že krize na Blízkém východě je stála více než 40 milionů liber (1 miliarda Kč).

Válka ne Blízkém východě neblaze zasáhla i nízkonákladovou společnost Ryanair. Ta ve středu odhalila, že od loňského října musela zrušit 950 svých letů. Linky na letiště Bena Guriona obnovila na začátku února, ale koncem měsíce je opět stopla po sporu o to, který terminál může využívat. Ryanair si totiž stěžoval, že letiště uzavřelo nízkonákladový terminál 1, letecká společnost tak musela používat tamní dražší terminál 3.

Virgin na cestě z dluhů

Zástupci společnost Virgin Atlantic uvedli, že dopravce plánuje obnovit lety do Izraele až letos v září. Původně to přitom plánoval už v březnu. „Po pečlivém zvážení jsme přijali obtížné rozhodnutí prodloužit naši přestávku v létání do Tel Avivu a z něj až do 4. září 2024,“ uvedly aerolinky.

„Upřímně se omlouváme našim zákazníkům za způsobené nepříjemnosti a naše týmy se spojí s každým, koho se to týká. Projednají s nimi možnosti, mezi něž patří změna rezervace na pozdější datum nebo vrácení peněz v plné výši,“ dodal dopravce.

Již dříve společnost Virgin Atlantic zveřejnila svou roční účetní závěrku. Ta za rok do 31. prosince vykázala ztrátu ve výši 139 milionů liber (3,7 miliardy Kč). To je zlepšení proti ztrátě 206 milionů liber (5,6 miliard Kč) v roce 2022. Společnost uvedla, že v příštím roce konečně očekává návrat k ziskovosti.

„Pokračující ztráty jsou z velké části způsobeny úrokovými náklady z úvěrů přijatých během pandemie a také dluhem ve výši 100 milionů liber (2,7 miliardy Kč), který svým věřitelům splatí v roce 2023,“ uzavřel finanční ředitel společnosti Oliver Byers podle The Guardianu.