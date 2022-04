Ruské ambasádě v Irsku dochází palivo na vytápění. Pomoc všichni odmítají

Ruská ambasáda si v dopise stěžuje, že dochází ze strany irských poskytovatelů ke zjevné diskriminaci a prosí o pomoc dříve, než zásoby dojdou. Informoval o tom deník Irish Mirror.

„Ruská ambasáda má v Irsku potíže, neboť s nimi nikdo nechce přijít do styku, a to kvůli tomu, co se děje na Ukrajině. Problémy s ní mají nejen dodavatelé topiva, ale třeba i některé banky,“ uvedl nejmenovaný zdroj irskému deníku.

Irské ministerstvo zahraničních věcí na žádost o vyjádření nereagovalo. Mluvčí ruského velvyslance v Irsku uvedl, že nemohou nastalou situaci řešit se třetími stranami.

Podle jiného zdroje, který také nechtěl být v rozhovoru pro Irish Mirror jmenován, ruské velvyslanectví oslovilo s prosbou o dodávky paliva v Dublinu hned několik různých irských poskytovatelů. Všichni ale nabídku možné spolupráce odmítli.

Na ruské ambasádě v irském Dublinu by tak momentálně měla zůstat jen velmi omezená zásoba topiva, která vydrží asi jen do konce týdne.

Rusko na konci loňského roku těžilo a vyváželo asi osminu světové produkce ropy a patří vedle USA a Saudské Arábie mezi její největší producenty.