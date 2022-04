Co si po měsíci a půl od začátku ruské invaze na Ukrajinu myslí okolí Vladimira Putina? Ukázkou může být rozhovor Sergeje Karaganova pro magazín The New Statesman. Doyen ruské diplomacie v něm vysvětluje, proč Rusko musí zvítězit a jaký osud může čekat Ukrajinu.