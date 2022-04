Ukrajinci zajali ruskou snajperku Bagiru. Má na pažbě nejméně 40 zářezů

41leté ruské snajperce zřejmě nepadli za oběť jen ukrajinští vojáci, ale i civilisté. Ukrajinská armáda oznámila její zajetí na Facebooku a jako důkaz přiložila fotku. Podle britského deníku The Times ji Ukrajinci našli zraněnou a bez odkladu ji dopravili do nemocnice.

„Nechali mě tam. Věděli, že jsem zraněná a mohli mě zachránit, ale doufali, že zemřu,“ řekla Stariková na adresu Rusů. Bagira, která je podle některých zdrojů původem ze Srbska, bojovala na straně proruských separatistů v Doněcku už v roce 2014 a od té doby byla také v hledáčku ukrajinské vlády.

Odstřelovačka je údajně matkou svou dcer, Valerie (11) a Julie (9), podle některých zdrojů je vdaná za běloruského vojáka jménem Alexandr Ogrenič, podle jiných je zase rozvedená s mužem jménem Alexandr Fedotov.

Ani její jméno není jisté

Britský deník Daily Mail informoval o tom, že její údajný manžel Alexandr Ogrenič, přezdívaný Gorinič neboli Slovanský drak, zběhl od běloruské armády poté, co byl obviněn z krádeže a zpronevěry. V Doněcku působil v tajných službách a údajně má na svědomí více než stovku ukrajinských životů. Jde však o nepotvrzené číslo.

Pokud je to pravda, pak by to znamenalo, že pár dohromady připravil o život více než 140 Ukrajinců. Ukrajinské úřady obvinily Starikovou z válečných zločinů, protože v roce 2014 zastřelila zajatce.

O její identitě se toho však moc neví. Dokonce i její jméno je předmětem diskusí, dříve se prý jmenovala Daniela Lazovič. V roce 2018 informovala stanice Svobodná Evropa o tom, že je bývalou házenkářkou, která si vypěstovala závislost na ilegálních drogách a stala se pašeračkou. Neexistují pro to ovšem žádné důkazy.

Nejistá je také její budoucnost, ukrajinská armáda neinformovala o tom, jaké s ní má úmysly. V zmiňovaném postu na Facebooku se píše: „Každého, kdo zabíjí mírumilovné lidi v naší zemi, čeká nevyhnutelná odplata. O to se postaráme.“ Status s mrkajícím smajlíkem by mohl naznačovat, že plány na to, co se s ženou stane, existují.

Nejúspěšnější snajperka světa

Není to poprvé, co ruská (nebo sovětská) armáda vyslala do válečné zóny ženy odstřelovačky. Jednou z nich byla i Ludmila Michailovna Pavličenková, která sloužila ve druhé světové válce a má na svém kontě 309 potvrzených odstřelů, což z ní dělá nejúspěšnější snajperku v historii.

Za své působení v bitvách u Oděsy a Sevastopolu si vysloužila přezdívku Dáma smrt. Narodila se v Kyjevě v roce 1916, rok předtím, než vypukla bolševická revoluce. Už jako teenagerka se zamilovala do střelby a stala se velmi známou amatérskou ostrostřelkyní s celou řadou cen ze střeleckých soutěží.

Bylo jí pouhých 24 let, když Německo napadlo Sovětský svaz, za který se dobrovolně rozhodla bojovat, přestože byla údajně tlačena stát se sestrou v lazaretu. Přidala se k dalším ruským snajperkám, kterých v Rudé armádě působily dvě tisícovky.

Konce války se jich dožilo zhruba 500. Pavličenkovou v roce 1942 zasáhl do obličeje šrapnel a ukončil tak její aktivní kariéru. Později se stala výzkumnicí sovětského námořnictva a historičkou.