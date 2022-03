Rusové si našli zadní vrátka, do Evropské unie cestují přes Srbsko

Srbsko je po vyhlášení protiruských sankcí Evropské unie ohledně letecké dopravy a následných ruských odvetných sankcí jednou z mála evropských zemí, jehož letadla Rusko vpouští do svého vzdušného prostoru. Mezi oběma zeměmi nabízí spojení srbský letecký národní dopravce Air Serbia.

Podle analytické společnosti ForwardKeys kapacita dostupných sedadel směřujících z Ruska do Srbska v prvním březovém týdnu narostla o zhruba 50 procent ve srovnání s předválečnou úrovní. Cestování ze Srbska do dalších zemí, včetně Francie, Švýcarska, Itálie a Kypru se zvýšilo téměř o dvě třetiny.

Bez přestupu v Srbsku by bylo cestování daleko složitější, nabízí se například možnost přestoupit v Turecku, další variantou je cestování přes země Perského zálivu.

Hlavní letecký uzel

Podle prodejce letenek z bělehradského letiště srbský dopravce od začátku války minimálně zdvojnásobil kapacitu do Moskvy a Petrohradu a pro lety dokonce využívá širokotrupý letoun Airbus SE A330, který se dříve používal pro lety do New Yorku.

„Stali jsme se hlavním uzlem, a to zcela nečekaně,“ uvedl prodejce pod podmínkou anonymity. „Nemám dobrý pocit z toho, že profitujeme z cizího neštěstí. Je to neuvěřitelné. Všechny lety jsou plně obsazeny a cena letenky nepředstavuje žádný problém,“ uvedl.

Podle analytické společnosti se stalo Srbsko jedním z nejdůležitějších center pro cestování z Ruska do dalších evropských zemí, z 12. místa poskočilo na čtvrtou příčku. Na prvním místě je Turecko, které poskytuje spojení s Gruzií, Německem, Spojeným královstvím a USA.

Stránky dopravce ukazovaly v pátek v poledne nejbližší volný termín z Moskvy do Bělehradu 18. března, jednosměrná letenka pouze s příručním zavazadlem se prodávala za cenu 489,55 eur (zhruba 12 400 korun).

Další problémy

Ačkoliv byl vzdušný prostor pro ruské letouny v zemích EU uzavřen, Rusové vycestovat do unijních států zakázáno nemají. Je však zcela možné, že se setkají i s dalšími obtížemi.

„Moje banka je zablokovaná, zaměstnavatel mi už nemůže převádět plat,“ řekl agentuře Bloomberg Rus pracující v Itálii. „Všechno je najednou obtížné. Peníze, víza, cestování, vše,“ dodal.

Společnosti Visa i Mastercard v sobotu oznámily, že pozastavují ruské operace, což má mít dopad především na zahraniční platby. Místní spotřebitelé již například nebudou moci používat v zahraničí karty vydané v Rusku.

Srbsko je na Rusku závislé

Srbský prezident Aleksandar Vučić ohledně války na Ukrajině lavíruje. Den po invazi uvedl, že „plně podporuje územní celistvost Ukrajiny“ a začátkem března se podle srbských médií Srbsko připojilo k rezoluci Valného shromáždění OSN odsuzujícímu ruskou invazi. Vučić se nicméně odmítl připojit k unijním sankcím vůči Rusku, ačkoliv je země kandidátem na členství v Evropské unii, které předpokládá sladění zahraniční politiky se státy EU.

Prezident minulý čtvrtek podle agentury Beta připustil, že Srbsko se nachází ve „velmi složité situaci“, a že ve světě „existuje menší pochopení pro pozici Srbska než kdy jindy“.

Srbsko s Ruskem tradičně udržuje silné vazby a je na něm do značné míry závislé v energetice. Významnou je pro Bělehrad podpora Moskvy v otázce Kosova, které v roce 2008 jednostranně vyhlásilo nezávislost na Srbsku. Rusko může díky právu veta v Radě bezpečnosti OSN blokovat vstup Kosova do Organizace spojených národů.