Nejhorší je za námi, jásají Řekové. Turistická sezona slibuje rekordní příjmy

Stelios Balas je řecký turistický průvodce po aténských památkách z prvního století před naším letopočtem a této práci se věnuje už více než padesát let. Nevzpomíná, že by kdy „jeho“ ruinami procházelo větší množství turistů než teď.

„Posledních pár týdnů je neuvěřitelných,“ hlásí Řek ze své budky ukryté pod větvemi stromu. „S některými turisty jsem hovořil a zdá se, že jsou ze všech koutů světa. Otázka však zní: mají peníze a jsou ochotni je utratit?“ ptá se Řek. Informaci přinesl britský deník The Guardian.

Jen pár kroků od nejstarší aténské obchodní promenády Adrianou si místní restauratéři tuto otázku již nekladou. Vůbec poprvé od roku 2019, kdy Řecko navštívilo rekordních 33 milionů zahraničních turistů, je byznys tak dobrý.

„Jestli to takhle půjde dál, máme před sebou neuvěřitelnou sezonu,“ směje se Vassilis Stathokostopoulos, který nedaleko odtud provozuje bistro Ydria. „Možná je to naším novým šéfkuchařem, ale lidé nejenom přicházejí, ale kvůli tomu, čím si prošli, se u nás chtějí také bavit.“ A podle něj se neostýchají sáhnout hlouběji do kapsy.

V zemi natolik závislé na cestovním ruchu, kde se tento sektor podílí až z 25 procent na hrubém národním produktu, jeho mocný návrat překvapil i ty největší optimisty. Atény přitom za poslední roky zaznamenaly více nepokojů než jiné evropské metropole. Město těžce zasáhla téměř desetiletá krize, která z ulic metropole učinila synonymum se slovy stávka a protesty. A to vše ještě předtím, než udeřil koronavirus.

Příjmy z turistického ruchu kvůli příchodu pandemie poklesly podle statistik z 18,2 miliard eur v roce 2019 na pouhé čtyři v roce 2020. Tehdy země zaznamenala rekordní pokles turistů, těch do země přicestovalo jen 7 milionů. Přestože příjmy z cestovního ruchu brzy po otevření hranic v květnu minulého roku přesáhly 10 miliard eur, v porovnání s předcovidovou dobou byly stále zanedbatelné.

Všechno je jinak

Letošní rok je ale jiný. I přes fakt neočekávané války uprostřed Evropy již nyní řecká čísla prozrazují, že se turismus v zemi zcela vzpamatoval. Poprvé od roku 2019 v řeckých přístavech konečně kotví lodě plné turistů. To je jasný důkaz, že myšlenky na virus už definitivně hodili za hlavu. Spolu s tím stoupá i počet bookovaných letenek do Řecka.

„Budoucnost vypadá růžově,“ říká Andrea Andreadis, někdejší šéf skupiny Sani/Ikos, která v zemi provozuje luxusní turistické resorty. „Během pár dní po vypuknutí války na Ukrajině sice poptávka trochu poklesla, ale od konce března neustále opět zvyšuje. Nyní jsou čísla turistů fantastická,“ říká. Vzhledem k šíření covidu během dlouhých letů se podle něj turisté přiklánějí spíše k dosažitelnějším destinacím. „A pravda je, že v Evropě mnoho kvalitních míst na výběr není,“ dodává Andreadis.

V souladu s ukojením evidentního hladu turistů po dovolených odstartovala turistická sezona v Řecku o něco dříve než obvykle. Minulý týden řecká vláda oznámila, že pandemické restrikce v podobě digitálního certifikátu EU nutného pro vstup do Středomoří ruší od 1. května, jeho znovuzavedení znovu projedná v září.

Stejně jako Atény zvládly covidový nápor loni i nyní ukazují, že jsou schopny návratu k normálu, a to i navzdory faktu, že tamější ministerstvo zdravotnictví zaznamenalo opětovný nárůst úmrtí kvůli nízkým číslům očkovaných.

„Sezona letos začala dříve než kdy jindy,“ souhlasí řecký ministr pro turismus Vasilis Kikillias. Připomíná, že první let z USA, které jsou pro řeckou ekonomiku klíčovým trhem, se uskutečnil již 7. března. „Je to důkaz důvěry v naši zemi,“ dodal ministr.

Sázka na otevření hranic se Řekům vyplatila. Počty rezervací hotelů i letenek vrcholily kolem Velikonoc, které slavili 25. dubna. Návrat mas zahraničních turistů v rámci nejdůležitějšího svátku jejich církevního kalendáře byla několik let očekávaná událost, kterou násilně přerušil až covid. A nezdá se, že by zájem o Řecko polevoval ani po nich. O turisty, kteří hodlají přicestovat v létě, se nyní podle slov ministra Kikiliase přetahují nejenom aerolinky, ale také lodě. „V řeckých přístavech včetně oblíbených ostrovů Mykonos Kos a Korfu plánuje letos zakotvit 765 výletních lodí,“ avizoval ministr.

Cestování jako potřeba

„Je vědecky dokázáno, že lidé nechtějí pouze cestovat, ale cestovat potřebují,“ říká viceprezident panhelénské federace hoteliérů Eugenios Vasilikos. „Vše nasvědčuje tomu, že budeme mít velmi dobrou sezonu,“ dodává. Do roku 2023 Atény také plánují v porovnání s rokem 2019, kdy turisté dávali přednost řeckým ostrovům a město jich navštívilo pouze 5 milionů, navýšit hotelovou kapacitu o 5 000 pokojů. Snahu o změnu dokládají i četné důkazy o stavební činnosti v Aténách. I investoři se na renesanci řeckého klíčového průmyslu podílejí značnou měrou.

Ministr ani federace hoteliérů však rozhodně nepřipouštějí, že nastal čas na jakékoli uspokojení. Nad záblesky časů svobody, kdy městem mohou opět svobodně proudit zástupy turistů, se stále vznáší mračno stále se zvyšujících životních nákladů či stále se zrychlující spirála inflace. Ulice města se nadále plní demonstracemi odborů, jejichž zástupci si oprávněně stěžují na nejnižší výdělky dělníků v celé Evropské unii.

„Ještě před několika týdny to tak optimisticky nevypadalo,“ dodává šéf hoteliérů Vasilikos k počtu hotelových rezervací v Aténách. „Všechna data nyní poukazují na objednávky last-minute v našich hotelech, které i přesto, že ceny rostou, zůstávají nejlevnější v celé Evropě. Podle něj to jednoznačně znamená, že lidé už si dnes nejsou jisti ničím. „Čekají s rezervací na poslední chvíli, protože vědí, že se do poslední chvíle může všechno změnit,“ uzavírá The Guardian.