Vloger ve videu ztrhal katarské aerolinky. Ty mu za trest zrušily další lety

Video s názvem The Shocking Decline of Qatar Airways, v překladu Šokující úpadek Qatar Airways, zveřejnil Josh Cahill na konci srpna letošního roku. Cestoval tehdy v ekonomické třídě a kromě nečistých toalet poukázal například také na chladný přístup personálu i na to, že je znát, že letadla už mají něco za sebou, informoval portál One Mile at Time.

Letecké společnosti se základnou v Dauhá se negativní recenze ale příliš nezamlouvala a autora díla kontaktovala. Cahill nejdříve absolvoval hovor s týmem z oddělení korporátní komunikace. Ti mu podle jeho slov vyjevili, že nejsou příliš nadšení z toho, jak Qatar Airways zobrazuje, a nabídli mu let zdarma, pokud video smaže. Jejich nabídku ale odmítl. Následně ho letecká společnost požádala, aby alespoň smazal komentáře pod videem, kde si stěžují údajní členové palubního personálu na nevyhovující pracovní podmínky u daného dopravce, to ovšem taktéž odmítl.

Vaše rezervace byla zrušena

Aerolinky tedy vyřešily situaci jinak. Vloger za několik dní obdržel e-mail, že mu ruší jeho následující rezervaci na cestu z Abú Dhabí do Bangkoku přes Dauhá. Zmínily také, že mu rovněž nepovolí si rezervovat žádné další lety. Společnost ho upozornila, že neměl povolení natáčet.

„To je docela zajímavé, protože na mých předchozích letech s Qatar Airways jsem také nikdy neměl povolení natáčet,“ zmínil Cahill. Nikdy jim to podle jeho slov nevadilo. Nejspíš proto, že šlo o kladné recenze. Následně pak kontaktoval i jiné videotvůrce, kteří mu sdělili, že taktéž žádné povolení k natáčení v aerolinkách Qatar Airways nemají.

Obdržel také e-mail od jedné z letušek. „Vím, že jsem vám dovolila natáčet, ale donutili mě napsat prohlášení, že jsem vám ho nedala. Pokud toto prohlášení nenapíšu, pravděpodobně mě propustí,“ napsala.

Podle vlogera aerolinky vzaly všechna prohlášení od členů posádek a odeslala je společnosti YouTube s požadavkem, aby video ze stránek z důvodů ochrany osobních údajů odstranili. „Z YouTube mi pak sdělili, abych rozmazal obličeje všech zaměstnanců, kteří se ve videu objevují. To jsem udělal a situace se tak vyřešila,“ uvedl Josh Cahill ve videu.

Podle jeho zdrojů však dopravce celou posádku, která ho na daném letu obsluhovala, propustila. „To mi přijde absolutně odporné. Nikdo si nezaslouží, aby ho vyhodili kvůli recenzi,“ dodal. Redakce One Mile at Time poprosila o vyjádření ke kauze i aerolinky, ty se však neozvaly.

Změna na vrcholné pozici

V době, kdy Cahill video zveřejnil, byl generálním ředitelem aerolinek Akbar Al Baker. Ten se proslavil mnoha svými kontroverzními výroky. Například v roce 2018 na výročním zasedání asociace leteckých dopravců prohlásil, že řídit aerolinky mohou jen muži. Pozornost na sebe upoutal také komentářem směrem k americkým letuškám, které označil za „babičky“, a pochlubil se, že průměrný věk jeho palubního personálu je 26 let. Za své poznámky se následně omluvil.

V říjnu dopravce oznámil výraznou změnu, po sedmadvaceti letech ve funkci Al Bakera nahradil Badr Mohammed Al Meer. Aerolinky Qatar Airways uvedly, že se pod novým vedením rozrostly a staly se jednou z nejuznávanějších a nejdůvěryhodnějších značek na celém světě. Společnost mimo jiné poukázala na sedm výher titulu Nejlepší letecká společnost světa, uzavírá One Mile at Time.