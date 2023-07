Koňská dávka kofeinu místo energie. Úřad bude řešit nový hit influencerů

Když byl loni nápoj jménem PRIME uveden na trh, produkt okamžitě strhl lavinu zájmu konzumentů. Za jeho propagací totiž stojí dvě hvězdy YouTube, bývalý zápasník Logan Paul a boxer a youtuber Olajide Olayinka Olatunj známý pod přezdívkou KSI.

Marketingová senzace se brzy začala úspěšně prodával po celých USA včetně základních škol. Nedlouho po jeho uvedení na americký trh se však také začaly ozývat kritické hlasy týkající se především jeho sporného chemického složení.

Nápoj jako symbol statusu

„Jedním z nejžhavějších symbolů statusu pro děti již není oblečení anebo hračka. Je to nápoj,“ řekl newyorský demokratický senátor Chuck Schumer, když veřejnosti prezentoval dopis úřadům s námitkami vůči nápoji. Podle něj by se na pozoru měli mít především rodiče, neboť PRIME představuje vážný zdravotní problém právě pro děti, na které tak horečně cílí. V neděli proto vyzval americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv, aby nápoj značky PRIME prošetřil.

„Už jen jednoduché vyhledávání na sociálních sítích pro PRIME vygeneruje ohromující množství sponzorovaného obsahu,“ napsal Schumer. Dodal, že jeho obsah i uváděná tvrzení jeho výrobce by měly být prošetřeny, stejně jako složení a obsah kofeinu.

Neonově zbarvené plechovky energetického nápoje se propagují jako veganské a také bez cukru. Patří do rostoucího segmentu v současnosti veleoblíbených energetických nápojů se zvýšeným obsahem kofeinu. PRIME ho obsahuje 200 miligramů na plechovku, to odpovídá asi šesti plechovkám kokakoly anebo téměř téměř dvěma red bullům.

Logan Paul (*1995) je americký herec, influencer a profesionální wrestler. Na svém kanálu na YouTube má přes 23 milionů odběratelů a v letech 2017, 2018 a 2021 se umístil na seznamu nejlépe placených tvůrců YouTube podle časopisu Forbes. Paul také od listopadu 2018 vede podcast Impaulsive, který má přes 4 miliony odběratelů na YouTube. Olajide Olayinka Williams „JJ“ Olatunji (*1993), známý pod jménem KSI, je anglický youtuber, raper a boxer. Je generálním ředitelem společnosti Misfits Boxing a spolumajitelem společností Prime Hydration, která oblíbený nápoj vyrábí, XIX Vodka a sítě restaurací Sides. zdroj: wikipedia.org

Právě takto vysoký obsah kofeinu již vyvolal zákazy PRIME v některých školách ve Velké Británii nebo Austrálii. Tam již někteří pediatři varovali před možnými zdravotními účinky na malé děti, jako jsou srdeční problémy, úzkost anebo zažívací problémy.

„Měli jsme dokonce malé podnikatele ve čtvrté a páté třídě, kteří PRIME nosili do školy a prodávali je ostatním dětem při obědě,“ řekla Rebecca Brownová, koordinátorka zdravotnických služeb ve školním obvodu Wilmington ve státě Massachusetts. Uvedla, že nápoje, které se mezi žáky prodávaly jako na běžícím pásu, začaly dětem okamžitě způsobovat zdravotní problémy.

„Nedlouho poté, co je vypili, přišli žáci do zdravotnické kanceláře s tím, že se necítí dobře a že se jim zrychluje tep,“ dodala Brownová. Nakonec musela poslat rodičům ve školním obvodu dopis s žádostí, aby neposílali své žáky do školy s tímto nápojem.

Americký úřad FDA v pondělním prohlášení uvedl, že Schumerův dopis přezkoumává a senátorovi odpoví přímo.

Diskusi vítáme

Na výzvu úřadů reagoval i zástupce společnosti, která PRIME vyrábí. Jejich energetický nápoj je podle mluvčí opatřen varovnou etiketou, že není doporučen dětem do 18 let, obsahuje také srovnatelné množství kofeinu jako ostatní konkurence. „Naší nejvyšší prioritou jako značky je bezpečnost spotřebitelů. Proto vítáme diskusi s FDA nebo jakoukoli jinou organizací o navrhovaných změnách, které považují za nezbytné pro ochranu spotřebitelů,“ uvedla v prohlášení mluvčí Alyx Sealyová. Rovněž poznamenala, že společnost prodává samostatný sportovní nápoj PRIME Hydration, který neobsahuje žádný kofein.

Schumer však ve svém dopise FDA tvrdí, že v online marketingu těchto dvou podle firmy odlišných nápojů je jen málo znatelný rozdíl. To vede mnoho rodičů k domněnce, že svým dětem kupují zdravý džus, ale nakonec dostanou koňskou dávku kofeinu.

Fotbalový tým britské Premier League Arsenal představil loni v červenci nápoj PRIME jako svého oficiálního partnera pro hydrataci. Partnerství klubu však zahrnuje pouze smlouvu s hydratačním nápojem této značky, nikoli s jejím energetickým nápojem obsahujícím kofein.