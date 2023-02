Japonci podléhají kouzlu mražených hotovek, v automatu koupí i kaviár

V prodejních automatech po Japonsku není nabídka omezena jen na chipsy nebo kolu, lidé si mohou dopřát celou paletu chutí od nudlové polévky přes sašimi, steak či dokonce kaviár. Prvním impulsem pro změnu byl už covid, kdy byl běžný život potlačen četnými restrikcemi.

„Jednoduchá příprava jídla, které dosahuje kvality dobré restaurace, je pro lidi velmi atraktivní,“ popisuje Tomonori Jošida, šéf firmy Sanden Retail Systems, firmy, která jako první přišla s vylepšeným potravinovým automatem. „Mražená jídla se stala natolik populární, že už skoro nestíháme.“

Společnost je na trhu už od padesátých let, tenkrát prodávala jen svačiny do ruky. V lednu 2021 uvedla nový produkt: mražená hotová jídla. Ideální volba pro ty, kteří se snaží vyhnout mezilidským interakcím. Navíc, prodejní automaty na sobě nemají nalepený rozpis otevíracích hodin.

Jídelní automat na jedné z tokijských ulic

Podle údajů společnosti Sanden jich bylo v prosinci po Japonsku k nalezení už šest tisíc. Jošida dodává, že automaty mají posuvné poličky, tedy není problém do nich vložit i jídla nestandardní velikosti. Firma také nabízí model, který lze přepínat mezi chlazenou a mraženou variantou.

Restaurace samozřejmě nejsou jedinými konkurenty, soky automatů mohou být podobně laděné obchody s potravinami, zvlášť večerky konbini, které jsou k nalezení na každém rohu a otevřené nepřetržitě.

Covid i rozšíření nabídky dodaly segmentu potřebnou jiskru a od roku 2021 se byznys s jídelními automaty těší čtyřprocentnímu ročnímu růstu. Prodejci sází na dlouhodobý trend, kdy jsou Japonci k restauracím rezervovaní, když si mohou luxusní večeři vychutnat v komfortu a pohodlí domova.

Nově nabízená hlavní jídla mají potenciál vdechnout život celému průmyslu. Už nyní poptávka roste a láká mnoho zvučných jmen gastronomie. Japonci si v nákupních centrech mohou v automatech koupit rýži, nudle nebo hovězí od oblíbených fastfoodových řetězců jako jsou Ringer Hut nebo Matsuyafoods Holdings.

Klid na duši

„Nabízíme chuť naší restaurace 24 hodin denně bez nutnosti lidského kontaktu, přinese vám to klid na duši,“ takhle lákají nové zákazníky prodejci z Ringer Hut, kteří sázejí na izolovaný postpandemický životní styl Japonců.

Fastfoodové řetězce si v prosinci polepšily, zaznamenaly dvanáctiprocentní růst oproti roku 2019. Jinak si ale gastronomie ještě líže rány z pandemických lockdownů, lidé se do podniků vrátili pouze z šedesáti procent, vyplývá z dat Japonské asociace potravinových služeb.

Potravinové automaty pomohou také s dlouhodobým nedostatkem personálu. Podle dat agentury Teikoku Databank chybí pracovní síla na částečný úvazek třem čtvrtinám restaurací.

Podle výzkumné společnosti JMA Research Institute Inc. by měly v brzké době automaty expandovat, mluví o 7 800 kusech do roku 2027. V té době by měl podle předpovědí segment dosáhnout hodnoty 25 miliard dolarů, to by znamenalo růst o 6,7 procenta.

„Jsme připraveni zvednout laťku výš,“ tvrdí Jošida. Podle svých slov by měli jejich zákazníci mít brzy možnost si v automatu naklikat třeba i velkou pizzu.