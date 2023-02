Nosíme toho moc, stěžují si japonští školáci. Na vině jsou tradiční aktovky

Více než 90 procent japonských dětí ve věku 6–12 let uvádí, že jim vadí hmotnost jejich aktovek, říká nedávný průzkum společnosti Footmark, věhlasného tokijského výrobce plavek. Robustní kožený nebo koženkový batoh zvaný randoseru může při naplnění vážit až deset kilo. Školáci volají po něčem lehčím. Informaci přinesl deník The Guardian.

Japonský deník Jomiuri Šimbun ve své zprávě o průzkumu provedeném mezi 1 200 rodiči a jejich dětmi z prvních, druhých a třetích tříd uvedl, že 93 procent žáků považuje své tašky za příliš těžké. Tento názor s nimi sdílí o drtivá část rodičů.

Aktovky randoseru Japonský výraz pro typickou koženou školní brašnu randoseru pochází ze zastaralého výrazu ränsel (ruksak) převzatého pravděpodobně z nizozemštiny. Konzervativnější japonské školy obvykle žákům předepisují jeho barvu, značku i design, červenou pro dívky, černou pro chlapce. Více než sedmdesát procent randoseru je vyrobených ze syntetické kůže. Mnoho výrobců opatřuje brašny bezpečnostními prvky.

Tašky randoseru, které v Japonsku původně zavedli proto, aby děti chodily do školy a ze školy pěšky, jsou vyrobeny tak, aby žákům vydržely po dobu prvních šesti let povinné školní docházky. Jejich odolnost a prostornost však si však evidentně vybírají svou cenu. Podle deníku Jomiuri je nyní průměrná hmotnost randoseru naplněného učebnicemi a dalšími pomůckami 4,28 kg. V roce 2022 to bylo pouhých 3,97 kg. Výjimkou nejsou ani randoseru desetikilové.

Téměř každé čtvrté dítě, které podle průzkumu zmínilo problém s hmotností své brašny, si stěžovalo na bolesti ramen nebo zad. „Pětašedesát procent všech respondentů uvedlo, že by své randoseru klidně rádo vyměnilo za něco lehčího,“ uvedl deník Jomiuri Šimbun.

Stížnosti rodičů na základě průzkumu tradičně soustředily i na poměrně vysokou cenu těchto zavazadel. Podle průzkumu průmyslového sdružení Randoseru Kogyokai stály tašky v roce 2022 v průměru 56 425 jenů (9 770 Kč). Za posledních deset let se cena zvýšila téměř o 20 000 jenů (3 463 Kč).

Randoseru původně používali japonští pěšáci, koncem 19. století si je poprvé oblíbili školáci. Dnešní verze, vyráběné obvykle z kombinace měkké a tvrdé kůže, se vyrábějí v různých barvách. Mezi dívkami je stále nejoblíbenější červená, zatímco chlapci preferují standardní černou.

Některé místní vzdělávací úřady řeší problém s váhou učebnic tím, že dětem povolují nechávat si je ve třídách přes noc. Praxe je běžná zejména během letních měsíců, a to i navzdory obavám, že to děti odradí od plnění domácích úkolů.

V roce 2022 město Tateyama v prefektuře Toyama požádalo výrobce outdoorového oblečení, aby přišel s lehčí alternativou batohu. Stalo se tak krátce poté, kdy starosta vyjádřil obavy z rostoucích nákladů na běžné randosery. „Ty místní děti dostanou zdarma před začátkem školního roku letos v dubnu,“ uvedl podle The Guardianu deník Asahi Šimbun.