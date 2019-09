Necháme ho jet, došla nám šťáva. Policejní tesla se vybila při honičce

Zločinec zběsile ujíždí a policisté ho dohánějí. Sirény houkají, gumy pískají. Honička tak, jak si ji představí každý fanoušek akčních filmů. Jedna z nich však ve středu pro hlídku policistů z amerického Fremontu skončila předčasně. Řídili totiž Tesla Model S, kterému během honičky došla baterie.



Vůz nebyl plně nabitý už ve chvíli, kdy ho hlídka přebírala. „Čas od času se to stává, obzvlášť když se policista vrátí na stanici s hlášením a pak už se nevrátí do ulic,“ uvedla pro CNN mluvčí tamní policie Geneva Besquesová.



Podle Bosquesové policista za volantem o nízkém stavu baterie věděl a hlásil ho po celé trvání honičky. „Teď jsem si uvědomil, že mi zbývá už jenom šest mil (asi deset kilometrů, pozn. red.), takže ho nejspíš za chvíli ztratím,“ říká důstojník na záznamu z policejní vysílačky. „Můžete se místo mě někdo posunout na první místo?“ dodává.



Přestože policisté v inkriminované tesle nebyli jediní, kteří se honičky účastnili, i tak nakonec zločinec hlídkám ujel. Honičku museli policisté ukončit ve chvíli, kdy začala být příliš nebezpečná pro ostatní účastníky provozu. Zločincův vůz posléze našli opuštěný v sousedním San José.



Dojezd, strašák elektromobilů

To, že by během honičky došlo palivo, je sice neobvyklé, podle mluvčích fremontské policie však také ne úplně nevídané. „Nestává se to často, ale měli jsme pár situací, ve kterých došel spalovacím autům benzin,“ uvedla policie pro britský deník Daily Mail.



U elektroaut je to jednodušší. Zpravidla totiž mívají mnohem kratší dojezd. Tesla Model S je v této oblasti výjimkou, měla by být schopna ujet až zhruba 500 km, i přesto však za spalovacími motory v některých případech zaostává o stovky kilometrů.



Fremontská policie se však od elektroautomobilů kvůli tomuto incidentu odradit nehodlá. „Stále jsme v prvních šesti měsících tohoto pilotního programu a budeme dál sledovat data, která sbíráme,“ řekla televizi NBC Bosquesová. Policisté z Fremontu jezdí ve zhruba dvou desítkách hybridů a jejich cílem je dospět k používání co „nejzelenějších“ vozů.