Tesla překvapila analytiky, vykázala zisk. Akcie vyletěly o čtvrtinu

Tesla byla od roku 2010, kdy vstoupila na burzu, ve čtvrtletním zisku jen čtyřikrát – jednou v roce 2013, podruhé o tři roky později a loni ve třetím a čtvrtém čtvrtletí. Celoročního zisku Tesla ve své historii prozatím nikdy nedosáhla.



Výsledky zveřejnila ve středu. K výdělku značce pomohla větší orientace na prodeje do zahraničí, informuje CNN. Podle BBC pak finanční situaci firmy ovlivnilo také masivní snížení nákladů, které Tesla provedla vloni.



Akcie Tesly se v reakci poprvé za více než půl roku dostaly nad hranici 300 dolarů za kus. Jejich cena přitom nejspíš poroste i dál. Podle informací, které Tesla dala investorům, se totiž zdá, že by firma mohla zisku dosáhnout i v příštím čtvrtletí.



„Zvrat v příběhu Tesly“

Svou novou „gigatovárnu“, kterou staví v čínské Šanghaji, totiž Tesla zvládla vystavět rychleji, než původně plánovala. Automobily z tamější výrobní linky v rámci testů již začaly sjíždět, píše CNBC. Ke zprovoznění továrny tak firmě od začátku stavby stačilo jen deset měsíců. Prodeje do Číny, o které se zisky Tesly silně opírají, díky ní budou opět osvobozeny od cel.



Značka navíc pokročila také ve vývoji crossoveru s názvem Model Y. Ten by chtěla zákazníkům začít nabízet příští léto. Do dvou let by pak ráda vystavěla svou čtvrtou „gigatovárnu“, která se má nacházet na prozatím blíže nespecifikovaném místě v Evropě.



„Investoři mohou (tyto čtvrtletní výsledky) považovat za bod zvratu v příběhu Tesly,“ uvedl pro Business Insider analytik Christopher Eberle. V letošním roce firma plánuje zákazníkům celkem dodat 360 až 400 tisíc vozů, ve třetím čtvrtletí jich majitele našlo 97 000.