Společnost Tesla dostala zelenou, aby mohla začít vyrábět svá auta v Číně

Nová továrna otevře americké automobilce přístup do Číny, která je největším automobilových trhem na světě. Společnosti by to také pomohlo vyhnout se vyšším dovozním clům, která jsou uvalena na automobily vyrobené ve Spojených státech.



Jak uvedla agentura BBC, nová továrna, známá jako Gigafactory 3, je první automobilkou v Číně, kterou zcela vlastní zahraniční majitel. Povolení k výstavbě závodu je považováno za známku toho, že se Peking chystá otevřít svůj automobilový trh. Úřady v Šanghaji nabídly společnosti Tesla pomoc při urychlení výstavby závodu. Mezitím Čína vyloučila vozidla Tesla z 10% daně z automobilů.

V lednu bylo oznámeno, že je půda pro nový závod připravena. Musk tehdy řekl, že by v něm chtěl vyrábět „dostupné verze“ Tesly Modelu 3, které by dodával masově na trh a nabídl také model Y pro čínsky mluvící trh.



„Našim cílem je dokončit počáteční stavbu letos v létě, zahájit výrobu Modelu 3 do konce roku a dosáhnout velkoobjemové výroby příští rok,“ sdělil v té době podnikatel na svém Twitteru. V srpnu Musk novou továrnu navštívil při cestě do Číny, kde se v debatě na konferenci AI setkal s majitelem aukčního tržiště Alibaba Jackem Maem.

Server Business Insider uvedl, že Tesla plánuje zahájit výrobu v Číně už tento měsíc. Zatím však není jisté, zda se jí podaří splnit cíl výroby pro konec letošního roku kvůli nejistotě související s objednávkami, pracovní sílou a dodavateli. Záměrem je do konce roku vyrábět v závodě nejméně 1 000 vozů Model 3 týdně.