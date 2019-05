Osídlení Marsu či Hyperloop. Muskovy plány, jež zatím zůstávají sci-fi

Model 3 od společnosti Tesla

1 Plně autonomní Tesla vozy

Cíl: Do roku 2020 budou na silnicích miliony samořiditelných vozů Tesla.



Co Musk řekl: „Cítím se velmi sebejistě, když říkám, že autonomní robo-taxíky Tesla budou příští rok,“ řekl Musk minulý měsíc během akce pro investory.

Jak píše server CNN, je těžké uvěřit, že Tesla dodrží termín. Žádné plně autonomní auto od Tesly se kromě testovacích jízd na silnicích neprojíždí. Ambiciózní plány brzdí fakt, že dosud nebyly vyřešeny bezpečnostní a právní předpisy. K termínu jsou skeptičtí i analytici. Prezentace novinek Tesly byla podle Adama Jonase, analytika investiční banky Morgan Stanley, působivá. Avšak, jak ho citoval server Fast Company, bude trvat ještě mnoho let, možná desetiletí, než bezpečnostní ovladače dosáhnou dostatečné úrovně.

Na rozdíl od většiny výrobců autonomních vozů, jako jsou Ford, Waymo nebo General Motors, jde Tesla svou vlastní cestou a odmítá použití senzoru LIDAR, který měří vzdálenost od překážek pomocí laserového paprsku. Elon Musk tento systém v minulosti kritizoval. Odlišný přístup může pro Teslu znamenat naprosté fiasko, ale také vítězství.



Nebylo by to poprvé, co Musk zmeškal termín, který si stanovil. Na konci roku vypršel Muskovi deadline ohledně tvrzení, že se lidé při cestě z Los Angeles do New Yorku nebudou muset ani jednou dotknout volantu. Toto tvrzení je stále jen slibem. „Občas nestíhám, ale dodržím to. Já a Tesla to dodržíme,“ přiznal Musk investorům. Šéf Tesly stále trvá na tom, že v budoucnu budou samořiditelná auta hrát důležitou roli. Jízda v nich bude levnější než lístky na autobus a tyto vozy zastíní vozy, které musí řídit lidé.



Šéf automobilky Tesla Elon Musk zveřejnil na Twitteru možnou podobu nového pick-upu.

2 Tesla pick-up

Cíl: Tesla představí pick-up do dubna 2019

Co Musk řekl: Pick-up představíme v následujících 18 – 24 měsících,“ napsal v dubnu 2017 Musk na svém Twitteru.

Vizi společnosti ohledně pick-upů popsal Musk na blogu v červenci 2016. „S vozy Tesla Model 3, kompaktním SUV a pick-upy plánujeme oslovit většinu spotřebitelského trhu.“ Muskova časová osa však nevyšla a pick-up mohou nadšenci stále vidět pouze na ilustračních fotkách.

Veškerou svou pozornost soustředí společnost na Model 3, který je pro její přežití podle Muska naprosto zásadní. Prodeje Tesly se snížily o 31 procent v prvním kvartálu letošního roku, což je největší pokles, který kdy firma evidovala. Kvůli slabé poptávce v Severní Americe začala automobilka posílat Model 3 i do Evropy a Číny, kde narazila na logistické problémy.

Nastoupíte do aerodynamické kapsle, pohodlně se usadíte a za dvacet minut jste z Prahy v Brně. Vizualizace kapsle.

3 Hyperloop a loop

Cíl: Nový způsob transportu vyřeší dopravní přetížení ve velkoměstech a zrychlí cestování.

Co Musk řekl: „Můžeme zmírnit úroveň městského přetížení pomocí 3D tunelové sítě,“ uvedl Musk na konferenci TED v dubnu 2017.

Hyperloop, v překladu hypersmyčka, je tunel pro vysokorychlostní přepravu osob ve vakuu, který v Los Angeles vyhloubila The Boring Company, dceřiná společnost firmy SpaceX. Cestující by se mohli pohybovat ve speciálních kapslích až 1200 kilometrů v hodině. K jiným účelům má sloužit technologie s názvem loop, což má být jakási podzemní dálnice. Auta by zajišťovaly plošiny pohybující se rychlostí 250 kilometrů za hodinu.

V současné době se společnost snaží najít způsob, jak by snížila cenu pro výstavbu tunelů. Zkušební tunel v kalifornském Hawthornu, který měří přibližně 3,2 kilometrů, stál přibližně dvě miliardy dolarů. Výstavba trati je složitá, protože dráhy musí být rovné, aby se pasažérům nedělalo nevolno kvůli působící odstředivé síle v zatáčkách. Další výzvou je vytvořit trubici, do které se nesmí dostat vzduch.

Kritici poukazují na fakt, že projekt není domyšlený a v okolí nástupních stanic do tunelu se budou tvořit dopravní zácpy a loop bude přetížený.



Společnost SolarCity spadající pod Teslu vizualizovala, jak by speciální solární tašky mohly být instalované.

4 Solární střechy

Cíl: V roce 2019 bude boom se solárními střechami od společnosti Tesla.

Co Musk řekl: Tento rok bude zajisté rokem solárních střech a Powerwallu (domácí baterie nabíjená ze solárních panelů umístěných na střeše domu, pozn. red.),“ uvedl šéf Tesly začátkem tohoto roku.

Byly to ohromující a slibné plány, které měly radikálně změnit solární průmysl v USA. Solární tašky měly „zasypat“ střechy amerických domů. Od roku 2016 však Tesla instalovala pouze omezený počet dlaždic a sám Musk přiznal, že je nutné panelové střechy s propracovaným designem nadále testovat (psali jsme zde). Objednávky přitom společnost začala přijímat již v roce 2017. Instalace speciálních střešních krytin jde však pomalu. Přesná čísla již využívaných „slunečních střech“ společnost nezveřejnila. Nezbývá proto nic jiného, než sledovat, zda svému slibu ohledně letošního solárního boomu Musk dostojí.

Start rakety Falcon Heavy společnosti SpaceX, která podnikla svůj první komerční let. Na oběžnou dráhu vynesla saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A.

5 Výlety na Měsíc

Cíl: V roce 2018 započne vesmírný turismus.



Co Musk řekl: „Příští rok bude milníkem, co se přepravy lidí do vesmírné stanice a doufejme, že i mimo ni, týká,“ řekl Musk v únoru 2017.

V roce 2018 společnost SpaceX informovala, že by japonský miliardář Jusaku Maezawa mohl být prvním vesmírným turistou. Dvaačtyřicetiletý podnikatel a milovník umění si však bude muset počkat. V roce 2018 se žádný turista do vesmíru ani na Měsíc v raketě Big Falcon Heavy nepodíval. Tyto plány společnost odsunula na rok 2023. V dubnu však SpaceX uskutečnila první úspěšný komerční let, kdy do vesmíru dopravila saúdskoarabskou telekomunikační družici ArabSat 6A00 (psali jsme zde).

Společnost SpaceX připravuje kolonizaci Marsu.

6 Kolonie na Marsu

Cíl: V roce 2025 začne kolonizace Marsu

Co Musk řekl: Lidi na Marsu uvidíme za „sedm až deset letech,“ uvedl Musk na Twitteru v listopadu 2018.

Plán je jasný. Pokud se z lidstva stane multiplanetární trh, zvyšuje se tak jeho šance na přežití, tvrdí Musk. Je však ještě příliš brzy říkat, že tento ambiciózní plán dokáže naplnit. V roce 2022 chce SpaceX zahájit na Marsu misi, jejímž cílem bude položit základy pro kolonii. V dalším kroku vyšle na místo lidi, kteří budou pracovat na rozvoji planety a postupně na Marsu vytvoří město. Musk tvrdí, že sám má sedmdesátiprocentní šanci na to, že se na rudou planetu někdy podívá.

Muskova společnost Neuralink má za cíl propojit lidský mozek s počítačem.

7 Propojení mozku s počítačem

Cíl: Od roku 2025 budou lidé při přemýšlení využívat počítač zabudovaný v mozku.

Co Musk řekl: „Myslím, že přibližně za osm až deset let by přístroj mohli používat lidé bez zdravotního postižení,“ řekl Musk v rozhovoru pro webovou stránku waitbutwhy.com v dubnu 2017.



Neuralink, společnost Elona Muska, která byla zřízena pod myšlenkou propojit lidský mozek s počítačem, vznikla v roce 2017. Princip spočívá v implantování miniaturních elektrod do lidského mozku, díky nimž jedinec může komunikovat s počítačem.

Implantáty mají podle Muska zabránit tomu, aby stále se rozšiřující umělá inteligence převzala vládu nad lidstvem. Díky implantátům by také mohla být léčena onemocnění, jako jsou epilepsie či závažná deprese. V následujících týdnech má společnost informovat veřejnost o pokrocích, které udělala. Doposud jsou veškeré její plány a cíle nejisté.