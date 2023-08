Plovoucí soláry zažívají boom. Zabydlují se na hladině vytěžených lomů

Umístnění solárních panelů na vodu pro výrobu energie se zprvu nezamlouvalo ani solárnímu expertovi Benediktovi Ortmannovi. „Každé dítě ví, že elektřina a voda nejdou dohromady,“ řekl agentuře Bloomberg vedoucí pracovník pro solární energetiku v německé společnosti Baywa r.e. Ta je momentálně jedním z největších evropských developerů v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Jeho mnichovská firma instalovala první soustavu plovoucích solárních panelů již v roce 2018. Tehdy tvořilo podnikání této společnosti hlavně budování tradičních solárních elektráren na zemi. O pět let později se ale tato firma stala největším developerem plovoucí fotovoltaiky na světě.

Využití plovoucích solárních panelů za posledních deset let vzrostlo o více než 2 tisíce procent. Hnacím motorem rozšiřování plovoucích solárních elektráren v Evropě se stal častý odpor zemědělců i mnoha obyvatel, jimž se nezamlouvá, že jim solární panely kazí výhled.

„Zemědělci vnímají solární panely jako hrozbu. Soutěží spolu o stejnou půdu,“ uvedl pro Bloomberg výkonný ředitel společnosti Baywa r.e. Matthias Taft. Plovoucí fotovoltaika tento problém dokáže řešit a dát nový nádech místům, která v poslední době často upadla v zapomnění. „Řada štěrkoven či pískoven se v Evropě už často nevyužívá,“ dodal Matthis Taft.

Soláry směřují i do Jižní Ameriky

Německá firma Baywa r.e. už instalovala plovoucí solární panely, které dokážou v Evropě a Asii vyrobit až půl gigawattu energie. Její analytici zároveň posuzují nová místa pro budování v oblasti Jižní Ameriky. Celkový výkon solárních panelů této společnosti už překročil hranici 28 gigawattů, což je výkon, který odpovídá činnosti několika desítek jaderných reaktorů. Vedení podniku navíc očekává, že do roku 2025 se tato kapacita ještě ztrojnásobí.

Do problematiky se čím dál více vkládá i veřejný sektor. Ve spolupráci s firmami vyhledávají úředníci vhodná místa, která navíc nejsou v posledních letech příliš užívána. Do hry mohou v dalších letech vstoupit i nejrůznější rybníky či jezera, která si po celý rok drží podobnou úroveň hladiny. Zásadní je ale také přístup k infrastruktuře.

Podle údajů Světové banky by Evropa mohla v příštích letech pokrýt až 7 procent své roční energetické spotřeby právě z plovoucích solárních elektráren, které by se umístily na pouhých deset procent uměle vybudovaných vodních ploch. Pokud by se tento trend rozšířil i celosvětově, množství vyrobené elektřiny by se zvýšilo na 5 211 terrawatthodin za rok, což je energie, která stačí k pokrytí roční spotřební Spojených států amerických.

V Rakousku plovoucí soláry dotují

Zvláštní dotace pro plovoucí fotovoltaiku v minulých měsících zavedli například v Rakousku. Vědecké studie navíc ukazují, plovoucí solární panely zvyšují kvalitu vody a snižují výskyt řad. Panely zároveň mohou snížit odpařování vody v letních měsících. V současné době nejvíce plovoucích solárních elektráren v Evropě instalovalo Nizozemsko, zájem ale roste i v Itálii, Portugalsku, Švýcarsku nebo ve Velké Británii.

Příkladem jedné z nejznámější plovoucích solárních elektráren v Evropě je ta v rakouském Grafenwoerthu. Nachází se asi hodinu jízdy západně od Vídně. Jde o bývalý lom obklopený zemědělskou půdou, který firma Baywa r.e. ve spolupráci s místní energetickou firmou EVN AG a tamními obecními úřady uvedla do provozu. Po dvou letech plánování na realizaci stačily dva měsíce a nainstalovaly se tam solární panely o výkonu 24,5 megawattů.

První je už i v Česku

V červnu letošního roku došlo ke zprovoznění první plovoucí fotovoltaické elektrárny i v České republice. Nachází se na vodní nádrži ve Štěchovicích a energetici ze skupiny ČEZ slibují, že už brzy bude mít další následovníky.

Podle simulací vyrobí štěchovická elektrárna 80 megawatt elektřiny ročně, což je přibližně spotřeba deseti rodinných domů. Solární panely jsou zde orientované na východ a západ, tím pádem jsou schopné vyrábět hned ráno a déle do večera.