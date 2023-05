Soláry, co vydělávají i v noci. Do pěti let chceme na burzu, říká mladý šéf

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet 10 dní zdarma

Fotovoltaika na střeše jde tak trochu proti přirozenosti člověka. Nejvíce elektřiny vyrábí, když to zrovna není moc potřeba. Vyřešit to může umělá inteligence. Je o tom přesvědčen pětadvacetiletý programátor a spoluzakladatel firmy Somi Martin Branný a zřejmě nejen on. Somi vyrábí „chytré“ fotovoltaické elektrárny a už v prvních měsících svého fungování se blíží miliardovým obratům. Ještě letos chystá obří expanzi.