Zatopený sklep či požár solárů. Vychytejte pojištění nemovitosti v létě

Správně nastavená, aktuální a s adekvátními limity. Taková by měla být vaše pojistka. Jako u všech druhů pojištění i zde mějte průběžný přehled: o pojistných podmínkách i výlukách. Rekonstruovali jste byt? Přistavovali zimní zahradu? Přidávali zateplení? Pořídili tepelné čerpadlo? Anebo jste uzavírali pojistku ještě před zvýšením cen? Bude potřeba ji zrevidovat.

V roce 2022 řešily pojišťovny přes 270 tisíc majetkových pojistných událostí za téměř 13 miliard korun. Mezi příčinami pojistných událostí vedou živly, nejpočetnější jsou škody způsobené vichřicemi, těch evidují pojišťovny za loňský rok přes 48 tisíc. Nejničivější jsou pak požáry s průměrnou škodou dosahující téměř 700 tisíc korun.

1. Po kotníky ve vodě

Zdravý respekt z úderu blesku, krupobití či bouře s přívalovými dešti je namístě. Pozor ale na pojmosloví. Věděli jste, že z pohledu pojišťovny povodeň (voda vylitá z koryta řeky) nerovná se záplava (voda stékající po průtrži)? Což se nezdá důležité, dokud nestojíte v obýváku po kotníky ve vodě. Měli byste vědět, jak máte tuto situaci ošetřenou ve smlouvě a zda vaše pojišťovna využívá povodňové mapy, nebo vychází z reálné četnosti povodní v místě vaší nemovitosti.

Ujistěte se, že pojistka je uzavřená na částku, která pokryje kompletní opravy nemovitosti. Musíte přitom znát její skutečnou hodnotu, abyste nebyli podpojištěni a při pojistné události nedostali jen část potřebné sumy. Na druhou stranu se nevyplatí ani pojištění přeplácet, protože pojišťovny vyplatí částku nejvýše v hodnotě nemovitosti.

Pokud pojišťujete rodinný dům, nezapomeňte na vedlejší stavby, jako jsou garáž, skleník, letní kuchyně a další. Připojistit se dá i zahrada s cennými rostlinami či dřevinami. Vždy se seznamte s konkrétními podmínkami dané pojišťovny, včetně výše spoluúčasti. Pojištění pro případ poškození fasády zvířaty vám zase pomůže s náklady, pokud se váš dům zalíbí ptákům, hmyzu či kunám.

2. Nejde jen o čtyři stěny

Základní pomůcka říká: Představte si, že je váš byt či dům krabice, kterou obrátíte vzhůru nohama. Co drží, spadá pod pojištění nemovitosti, co právě pomyslně vypadlo, patří do pojištění domácnosti. Proto je potřeba myslet na obojí.

Pokud kromě běžného vybavení máte doma luxusní šperky, drahou elektroniku nebo golfové hole za statisíce, nezapomeňte to zohlednit v dostatečných pojistných limitech. Chováte rybičky v akváriu přes půl stěny obýváku? Vyplatí se pojištění skel. Rovnou zahrňte i další skla, která máte doma – zasklenou lodžii, zrcadla v koupelně nebo dveřní výplně.

Všímejte si dále, zda uzavíráte pojištění na novou, či časovou cenu. Když přijdete třeba o pračku se sušičkou, v prvním případě pojišťovna vyplatí cenu za nový a srovnatelný model. Ve druhém případě ovšem vyplatí částku, která odpovídá ceně spotřebiče podle jeho stáří.

3. Pojistěte i odpovědnost

Ani pojištěním domácnosti ovšem nejste hotovi. Co když se při vichřici uvolní ze střechy vašeho rodinného domu taška a někoho poraní? Anebo v době vaší dovolené praskne ve vašem bytě stoupačka a vyplaví půl činžáku? Toto riziko můžete pokrýt pojištěním odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. To zahrnuje škody, u kterých je na vině váš majetek, a určitě v kvalitní pojistce nemůže chybět.

Abyste měli portfolio úplné, přidejte ještě pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě, tedy „pojistku na blbost“. Jeden příklad z mnoha – váš pes kousne na společné chodbě do nohy souseda, který se mu nezdá. Ten si může nárokovat mj. bolestné, náhradu ušlého příjmu a uhrazení nákladů na léčbu. A zůstaňme u psa, tentokrát v rodinném domě – co když vyplení sousedovi kurník se vzácnými nosnicemi? Pokaždé využijete pojištění odpovědnosti.

4. Ekologické prvky

Kvůli drahým energiím zažívají v posledních letech velký boom ekologické a ekonomicky šetrné prvky staveb jako solární panely, tepelná čerpadla či rekuperační jednotky. Při pojištění těchto zařízení záleží na tom, kde se nacházejí.

Pokud jsou ekologické prvky přímo součástí hlavní stavby, je jejich pojištění zahrnuto v pojistce nemovitosti. Některé pojišťovny mohou jen požadovat jejich přesné vyjmenování. Nezapomeňte přitom připočítat jejich cenu k celkové pojistné částce nemovitosti. Pokud ale zařízení stojí v blízkosti domu, musíte je do smlouvy samostatně specifikovat a připojistit.

Současným trendem jsou také elektromobily, pro jejichž provoz jsou nezbytné domácí dobíjecí stanice či wallboxy využívající fotovoltaickou energii. Náklady na jejich pořízení jsou stále značné, proto je vhodné je náležitě pojistit.

5. Požáry a zkraty

Léto, to je v posledních letech téměř synonymum pro horko a sucho. Což jsou podmínky nahrávající vzniku požárů. Pro tyto účely pojišťovny zpravidla mívají v základní nabídce balíček s názvem Flexa. Toto sdružené pojištění se vztahuje právě na škody vzniklé požárem, dále přímým úderem blesku, výbuchem a pádem letadla. K tomu zahrnují hašení, stržení nebo vyklizení v důsledku některého z těchto pojistných nebezpečí. Opět všechny pojistné podmínky projděte a zohledněte rizika vyplývající z vaší konkrétní situace.

Pokud požár zaviníte vy, například jiskra z vašeho komína přeskočí na sousední nemovitost a vzplane požár, přichází na řadu zmíněné pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti. Zde apelujeme na dostatečný pojistný limit, zpravidla v desítkách milionů korun.

Samostatnou kapitolou je pojištění pro případ elektrického zkratu nebo přepětí a podpětí, kdy do vašich zásuvek teče příliš mnoho či příliš málo elektřiny. To může nenávratně zničit elektrické spotřebiče. Spíše než pořizovat přepěťové zásuvky je jistější zohlednit toto riziko v rámci pojištění. I nepřímý úder blesku kus za vaší obcí může způsobit pěknou paseku.

6. Zabezpečení a krádeže

Každý z nás doufá, že se právě jeho dům či byt vyhne nevítané návštěvě zlodějů. Obzvlášť v letním období to ovšem nelze zcela vyloučit.

Při pojištění nemovitosti proti krádeži naleznete přímo ve vaší pojistné smlouvě podmínky a informace o tom, jaké zabezpečení musí vaše nemovitost mít. Úroveň zabezpečení se odvíjí od toho, jakou výši pojistky sjednáte nebo jak daleko je váš dům od okolní zástavby.

Někdo pro splnění těchto podmínek vystačí s běžnými zámky. Jiní majitelé musejí mít dveře s bezpečnostním kováním, na oknech mříže dané tloušťky či dokonce objekt chráněný elektronickým zabezpečovacím systémem. Pozor, pokud smluvní podmínky nesplníte a dojde k vloupání, pojišťovna plnění zkrátí nebo peníze nevyplatí vůbec.

Mějte na mysli, že pojišťovna také nebude plnit, pokud se zloděj do bytu či domu dostal skrz otevřené okno nebo „ventilačku“.

Jak je vidět, pojištění nemovitosti je komplexním produktem. Ať už se poradíte s odborníky, anebo se do zákoutí pojištění nemovitosti pustíte sami, při správném nastavení může velmi efektivně chránit váš majetek, abyste se s následky pojistných událostí nemuseli vypořádávat z vlastní kapsy.