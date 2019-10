Mladí podnikatelé vyrábějí papír z kamene. Chtějí ušetřit spoustu stromů

Diáře Karst vypadají na povrchu stejně jako luxusní diáře s barevnou vazbou a hladkými bílými stránkami jiných značek. Ale zatímco celosvětový papírenský průmysl v hodnotě 90,6 miliard dolarů spoléhá na buničinu ze stromů, start-up australských podnikatelů si vystačí s kamenem a pryskyřicí.

Na začátku všeho byla posedlost vytvářet něco krásného, co by lidé mohli používat každý den a mělo by to pozitivní dopad na svět. Poté, co si Kevin Garcia přečetl článek o tchajwanské společnosti, která vyrábí komerční papír z kamene, bylo jasné, kudy se podnikatelé vydají.

V červenci 2017 uvedli dvaatřicetiletí podnikatelé na trh společnost Karst Stone Paper. Vložili do ní 30 tisíc dolarů (706 830 Kč) z vlastních úspor. S omezeným rozpočtem na marketing se spoléhali na Facebook a zdá se, že jim to vyšlo. „Naše počáteční video dosáhlo během několika měsíců na Facebooku více než 10 milionů zhlédnutí,“ řekl Garcia televizní stanici CNN.

Podnikatelé si najali tchajwanského výrobce a napoprvé si nechali vyrobit 5 tisíc poznámkových bloků. O dva roky později společnost prodala zhruba 70 tisíc bloků zákazníkům v 81 zemích. Firma vyrábí papír bez použití dřeva, vody a chemikálií. Její hlavní surovinou je kamenný odpad ze stavenišť a skládek průmyslového odpadu.

„Pokud se podíváte na celý proces tradiční výroby papíru, zahrnuje sekání stromů, přidávání chemikálií a bělidel, aby se vyrobila buničina. To vše za přidání velkého množství vody, aby se pak voda vymačkala, vysušila a buničina vylisovala na listy papíru. Je to náročné na lidské zdroje a přispívá to k odlesňování s vysokými emisemi uhlíku,“ popsal klasický proces výroby papíru Garcia pro americkou televizi CNN.

Papírenský průmysl spotřebuje mnoho stromů

Průmysl vyrábějící buničinu a papír spotřebuje podle World Wildlife Fund více než 40 % veškerého průmyslového dřeva obchodovaného na celém světě. Cílem společnosti Karst se sídlem v Sydney je snížit míru odlesňování. Garcia odhaduje, že v roce 2019 už svou výrobou zachránili 540 velkých stromů před odlesněním, ušetřili 83 100 litrů vody a 25 500 kilogramů oxidu uhličitého.

„Sbíráme vyřazený vápenec odkudkoliv, kde ho najdeme. Myjeme ho a meleme na jemný prášek. Prášek mícháme s pryskyřicí HDPE (polyethylen o vysoké hustotě), která je kompostovatelná nebo fotodegradovatelná, což znamená, že se v průběhu času rozkládá na slunci a zanechává pouze uhličitan vápenatý,“ vysvětlil Garcia.

Dodal, že 90 % směsi je uhličitan vápenatý a 10 % je pryskyřice, která váže prášek dohromady. Pastovitá směs se potom promění v malé pelety, zahřeje se a lisuje se přes velké válce, aby se proměnila v tenké listy papíru. „Takto vyrobený papír může být tenký jako papír v poznámkovém bloku nebo tlustý jako lepenka. Emise uhlíku z tohoto procesu jsou asi o 67 % nižší než při výrobě papíru ze stromové buničiny,“ vysvětlil Garcia.

Jak uvedl server Fast Company, pokud diář firmy Karst skončí na skládce, kámen se biodegraduje do jednoho roku. Společnost také tvrdí, že pryskyřice se rozpadne oxidací, protože se v produktu nachází ve velmi malém množství.



Výsledné papírové zboží je vodotěsné, neroztrhnutelné a recyklovatelné. Poznámkové bloky stojí 10 dolarů (236 Kč) až 25 dolarů (589 Kč), v závislosti na velikosti. Plánovací diáře se pohybují od 39 dolarů (919 Kč) do 49 dolarů (1154 Kč).

Diáře Karst nakoupil i Facebook

Výrobky Karst prodává primárně přes svůj eshop, jsou však také skladem ve 100 obchodech, zejména v Austrálii, Spojených státech a Velké Británii. Více než 70 % zákazníků je z USA. Společnosti se podařilo prodat své výrobky také několika velkým podnikovým klientům. Nakoupily u nich například společnosti Facebook, WeWork nebo Chan Zuckerberg Initiative.

Firma doufá, že do konce roku se budou její poznámkové sešity prodávat alespoň v tisícovce obchodů. Garcia uvedl, že se svým obchodním partnerem přemýšlejí o tom, že se obrátí na investory, aby mohli rozšířit své působení. Odmítli však prozradit, kolik společnost vydělává.

Papírnictví McNally Jackson v New Yorku prodává výrobky společnosti Karst Stone Paper od června a nemůže si je vynachválit. „Prodávají se velmi dobře,“ sdělila obchodní zástupkyně Victoria Villier a dodala, že spotřebitelé stále častěji přemýšlejí o dopadu produktů, které nakupují, na životní prostředí.

„Jde o mnohem víc, než jen něco prodat. Chceme, aby se papír z kamene stal tradiční a udržitelnou alternativou klasických produktů. Chceme, aby to mělo dopad,“ uzavřel Tse.