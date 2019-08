Papírové tašky či elektrokoloběžky. Není všechno eko, co se zelená

Elektrokoloběžky Horší než autobus

Elektrokoloběžka nevypouští do ovzduší žádné emise a její velká část se dá recyklovat. Zní to jako ideální, k planetě šetrné řešení. Ve skutečnosti však elektrokoloběžky na ujetý kilometr znečišťují životní prostředí víc než jízda autobusem či na mopedu.



Podle studie vědců ze Státní univerzity v Severní Karolíně na ujetou míli (1,6 kilometru) na elektrokoloběžce připadá 202 g CO 2 . Polovina z toho přitom vzniká už během výroby koloběžky – hodnota 101 gramů vzešla z rozpočítání dopadu výroby na předpokládanou životnost. Náročná je především výroba baterií.



Přes čtyřicet procent emisí pak vznikne během sbírání koloběžek. Ty se totiž na konci dne musí znovu nabít a přeparkovat. Lidé je totiž mnohdy nechávají stát na místech, kde stát nesmí (například v centru Prahy), či tam, kde překáží. Dopad samotného nabíjení a výroby potřebné elektřiny je pak podle výzkumníků zanedbatelný.