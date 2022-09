Německo nechá dvě jaderné elektrárny v provozu, bojí se nedostatku energie

Německo bude nuceno nechat dvě jaderné elektrárny, které chtělo mít pouze v rezervě, v provozu až do jara. Mělo by se tak vyhnout možným nedostatkům elektrické energie. Na úterní tiskové konferenci to oznámil spolkový ministr hospodářství Robert Habeck.