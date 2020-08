Nové letadlo pro Merkelovou. Německá vláda převzala Airbus A350

Podle německé ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerové, která letoun převzala, zajistí nová A350 celosvětovou mobilitu německé vlády. V jeho kokpitu jsou kancelářské i konferenční prostory, letadlo pro 25 lidí má dolet přes 20 000 kilometrů.

Německo jž několik let řeší, že jeho vládní letka je zastaralá a dlouhodobě se potýká s mnoha potížemi. Kvůli závažné technické poruše se v listopadu roku 2018 musel vládní speciál A340-300 s německou kancléřkou na palubě vrátit zpět do Kolína a Merkelová pak čekala dvě hodiny na náhradní letoun. Kancléřka tak musela na setkání G20 v Buenos Aires přiletět se zpožděním pravidelnou linkou. Komplikace způsobila závada, kvůli které přestaly fungovat některé elektronické systémy.

S letadlem měl problémy také německý prezident Frank-Walter Steinmeier. V červnu 2018 nemohl kvůli závadě na stroji včas vyrazit na cestu do Běloruska. Na podzim téhož roku měl potíže s letadlem na cestě po Africe.



Problémům na cestách čelil i německý ministr zahraničí Maas. V únoru 2019 si musel neplánovaně prodloužit pobyt v Mali o dvacet hodin, neboť čekal na náhradu za porouchané letadlo. Do Bulharska pak odletěl se zpožděním 70 minut, neboť stroji nenaskočil motor.

Za některé problémy německé vládní letky však flotila letounů nemůže. V květnu 2019 dodávka pracovnice dortmundského letiště narazila do vládního stroje, kterým chtěla německá kancléřka odcestovat do Berlína. Kvůli nehodě nakonec do německé metropole odletěla helikoptérou. Incident, který se odehrál v pondělí, způsobila podle portálu BBC pracovnice letiště, která si stroj chtěla vyfotografovat.

V polovině října 2018 se musel vicekancléř Olaf Scholz vracet z Indonésie běžným linkovým letem, protože vládní letadlo poškodili hlodavci.