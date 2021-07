V Holandsku vznikl nejdražší burger světa. Stojí téměř 130 tisíc korun

Hamburger z nizozemské restaurace obsahuje samé luxusní ingredience. V nejdražším burgeru tak můžete ochutnat hovězí wagyu, prémiová hovězí žebírka, aljašského královského kraba, kaviár z jeseterů Beluga, bílé lanýže, šunku Paleta Iberico Bellota, cibulové kroužky potřené šampaňským Dom Perignon, nakládaná rajčata v matcha čaji, majonézu z uzených kachních vajec a barbecue omáčku, která obsahuje kávu Kopi Luwak a whisky Macallan Single Malt. To všechno je pak úhledně naskládáno v šafránové bulce, která je obalena ve zlatém prachu.



Vůbec prvním člověkem, který burger ochutnal, byl předseda Královské nizozemské asociace pro potraviny a nápoje Rober Wilemese. I přesto, že všechny výše zmíněné ingredience mohou společně působit poněkud nesourodě, byl podle jeho slov burger chutný.

„Vše se dobře doplňovalo a chuť byla opravdu intenzivní a zážitek z jídla byl příjemný,” uvedl Wilemese pro australský server Boss Hunting. Dodal však, že i když se jedná o velmi luxusní a drahé jídlo, protože jde o burger, není ho možné sníst nijak sofistikovaně.

„I když se jedná o extrémně drahý burger, pořád ho musíte jíst rukama, jinak to prostě nejde. Kvůli té zlaté bulce jsem pak po dojedení měl ruce od zlata,” dodává Wilemese.

Nejdražší hamburger na světě byl vytvořen s charitativními úmysly. „Bylo mi líto, když jsem viděl utrpení mas a neutěšenou situaci v restauračním byznysu. Proto jsem se rozhodl vytvořit nejdražší hamburger na světě a celý výtěžek věnovat na charitu, abych udělal něco dobrého pro společnost,“ řekl majitel restaurace Robert Jan de Veen deníku The National. Výtěžek z prvního prodaného burgeru tak putoval na podporu potravinových bank.

Robert Jan de Veen a společnost De Daltons v současné době čekají na potvrzení statusu nejdražšího hamburgeru The Golden Boy od Official World Record Association. Zdá se však, že nikdo ze zúčastněných nepochybuje o tom, že to mají v kapse.



Pokud se uznání rekordu povede, překoná The Golden Boy dosavadního držitele rekordu a to hamburger o hmotnosti 22 kilogramů vyrobený v americkém Oregonu a také hamburger Fleur vyrobený v kuchyni kasina Mandalay Bay v Las Vegas, který obsahuje hovězí maso Wagyu, foie gras, hobliny černých lanýžů a víno Chateau Petrus z roku 1995 přímo z oblasti Bordeaux.

Strávníci, kteří by chtěli burger The Golden Boy ochutnat, si mohou udělat rezervaci přímo v restauraci De Daltons. Je však nutné ji pořídit alespoň dva týdny předem, aby se na to kuchaři mohli dostatečně připravit, a také složit zálohu ve výši 750 eur.