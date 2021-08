Nechci být šéfem ničeho, říká Musk. Mezi ním a šéfem Applu to na Twitteru vře

Musk měl chtít post výkonného ředitele zastávat výměnou za převzetí automobilky Tesla. Generální ředitel společnosti Apple to uvedl v knize Tima Higginse Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century (volně přeloženo Přesilovka: Tesla, Elon Musk a sázka století), která se brzy dostane do prodeje. Musk to však odmítá. Informoval o tom portál BBC.

„S Cookem jsme spolu nikdy nemluvili, na ničem jsme se nedohodli. Navíc Cook v době, kdy Tesla stála jen 6 procent dnešní hodnoty, schůzku odmítl,“ uvedl Musk na svém Twitteru. Tehdejší šéf automobilky měl podle Cooka uvažovat o jejím prodeji výměnou za post ředitele Applu. To bylo v době, kdy továrna čelila značným problémům zejména ohledně uvedení modelu Tesla 3 na trh.

„Nechci být šéfem ničeho,“ oponoval Musk na Twitteru, který je pro Elona Muska jednou z hlavních cest, jak komunikuje i za svou automobilku s celým světem. Tesla totiž nemá žádné tiskové oddělení a stejně jako třeba bývalý prezident Spojených států Donald Trump používá ke komunikaci výhradně sociální síť Twitter.



Pro Muska není tento postoj ničím neobvyklým. Podobně se vyjadřoval ohledně své pozice v Tesle i v červnu letošního roku. „Nesnáším ředitelování. Mnohem radši bych se věnoval něčemu jinému, třeba designu nebo inženýrství. Šéfem Tesly být ale musím, jinak firma zanikne,“ řekl.



Kromě Tesly však Elon Musk šéfuje i jiným společnostem. Je v čele vesmírné společnosti SpaceX, kterou NASA vybralo v dubnu letošního roku pro svou příští misi na Měsíc. Od roku 2016 je třeba v čele i společnosti The Boring Company, která na mnoha místech po celé Zemi staví podzemní tunely pro urychlení dopravy a cestování.

V poslední době však čelí jednomu problému za druhým. Jako jeden z vrcholných představitelů společnosti Tesla měl v roce 2016 úmyslně odkoupit svou firmu SolarCity. Nyní musí detaily tohoto zhruba 2,1miliardového obchodu pro společnost Tesla hájit u soudu v americkém státě Delaware.

V roce 2019 stál před Musk soudem kvůli nařčení z pomluvy a o rok dříve musel zaplatit urovnání ve výši 20 milionů dolarů a opustit post předsedy správní rady automobilky Tesla. Tehdy o tom rozhodla americká Komise pro cenné papíry a burzy, podle které účelově psal na sociální Twitter o možném stažení akcií společnosti Tesla z burzy.