Efekt Messi. Ze stroje na góly se v Miami stala i mašina na peníze

Messiho první zápas v MLS naplno ukázal ekonomický přínos jeho angažmá. Stadion New York Red Bulls, který má kapacitu 25 tisíc a průměrnou návštěvnost šestnáct tisíc, byl na zápas Miami beznadějně vyprodaný. Lístky, které na loňský zápas těchto týmů stály 90 dolarů, se podle CNBC prodávaly za až 1 700 dolarů.

Ještě o 600 dolarů dražší jsou lístky na nadcházející zápas Miami v Los Angeles proti tamním FC. A vyprodané jsou i všechny další zápasy Interu do konce roku – doma i venku. Podle kalkulace magazínu Fortune zařídil Messi, aniž by v lize kopl do balónu, nárůst tržeb všech ligových klubů ze vstupenek nejméně o 265 milionů dolarů.

Příchod Messiho do MLS také způsobil raketový nárůst počtu zájemců o fotbalové televizní přenosy, které od letošního roku běží – v rámci desetileté smlouvy za 2,5 miliardy dolarů – na placeném kanále Apple TV. Jenom za první měsíc poté, co Messi podepsal smlouvu, jejich počet diváků narostl ze sedmi set tisíc na více než milion. A Messi na tom má podle své smlouvy finanční podíl, jehož výše však nebyla zveřejněna.

Soudě podle dalších velkých sportů v USA je navíc prostor pro další růst obrovský. V roce 2022, kdy zápasy MLS přenášely televize ABC a ESPN, sledovalo ligové zápasy průměrně 340 tisíc diváků. Baseball však přitáhl k televizi v průměru 1,5 milionu diváků – a americký fotbal dokonce téměř patnáct milionů.

Co se týče domácích zápasů Interu, tržby ze vstupného limituje kapacita stadionu. Vejde se na něj jen 18 tisíc diváků, přičemž v éře před Messim měl Inter návštěvnost necelých 13 tisíc, nejméně v celé lize. Klub plánuje rozšíření stadionu na 25 tisíc, ovšem s Messim by měl prostor pro ještě větší návštěvnost, třeba už jenom proto, že na Floridě žije sto tisíc Argentinců. Stavbu bude klub financovat z nové investice 75 milionů dolarů; investiční skupina Ares Management začátkem srpna zvýšila svou investici v klubu na 225 milionů dolarů.

I na nezvykle malém stadionu (v Barceloně hrál Messi před až 82 tisíci a v Paříži před 56 tisíci diváky) dokáže argentinský fotbalový kouzelník ekonomicky čarovat. Inter v aktuální zprávě pro investory zveřejnil nový odhad výnosů pro příští rok ve výši 200 milionů dolarů.

Je to víc než trojnásobek odhadu z doby těsně před příchodem Messiho a téměř čtyřnásobek průměru v MLS. Sice to není ani polovina průměru klubů ligy amerického fotbalu (545 milionů dolarů), ale už to odpovídá alespoň průměrnému klubu hokejové NHL.

A jak vlastníci Interu Miami, což je David Beckham společně s dvojicí Jorge Mas a Jose Mas (první založil stavební firmu MasTec, druhý, jeho syn, je jejím ředitelem) zmíněných 200 milionů dolarů ročně vydělají? Na všech frontách. Vedle tržeb souvisejících se zápasy rostou také příjmy od sponzorů a z prodeje dresů a všeho s Messiho jménem nebo názvem klubu.

Na dresu nosí hráči logo nového sponzora, platformy pro obchodování s kryptoměnami XBTO. Klub také podepsal novou sponzorskou smlouvu se společností Royal Caribbean International. A také došlo k automatickému navýšení stávajících sponzorských smluv: podle serveru Yahoo Sports Miami již několik let dává do smluv doložku, která navýšení předepisuje pro případ angažování hráče s více než jedním oceněním Zlatý míč (tedy Lionela Messiho nebo Cristiana Ronalda).

Vyprodané dresy i plány na vlastní značku

Na dračku jde vše, co je jakkoli spojené s Messim – a nejde jen o kuriozity jako Messiho kartička z roku 2004, která se vydražila za víc než čtvrt milionu dolarů.

„Po oznámení Messiho přestupu do Miami se zájem o s ním spojené sběratelské předměty na eBay přes noc zvýšil o 75 procent,“ řekl portálu ESPN Gene Cook, viceprezident eBay pro kategorii sběratelských předmětů.

Prodeje Messiho dresů za prvních 24 hodin po podpisu smlouvy s Miami byly podle firmy Fanatics, která zajišťuje prodeje klubových předmětů ve Spojených státech pro všechny hlavní ligy, historicky neúspěšnější. Yahoo Sports tvrdí, že překonaly i prodeje dresů basketbalisty LeBrona Jamese i ikonického quarterbacka Toma Bradyho po jejich posledních přestupech. Aktuálně jsou Messiho dresy beznadějně vyprodané a e-shop MLS přijímá pouze předobjednávky – s tím, že dresy koupené teď nejspíš dorazí až v říjnu.

„Messi dominuje MLS takovým způsobem, že to vypadá, že jsme v nějaké simulaci,“ konstatoval Bill Reiter v „The Jim Rome Show.

Lionel Messi při svém debutu v MLS.

Dalším důvodem, proč Messiho angažmá dává smysl jak pro Inter Miami, tak pro celý americký fotbal, je příští mistrovství světa. To bude v roce 2026 probíhat v šestnácti severoamerických městech, od Mexico City po Vancouver, včetně Miami. Fotbalový světový šampionát je po olympiádě druhou největší světovou sportovní akcí – a navíc se ho 2026 poprvé zúčastní 48 týmů namísto současných 32.

Pořadatelské země očekávají obrovské zisky z této akce, která v roce 2018 vynesla 5,4 miliardy dolarů a v roce 2022 devět miliard dolarů. A Lionel Messi v jejich plánech hraje velkou roli.

Přestože Messi opakovaně uvedl, že na MS 2026 hrát nebude, množí se spekulace, že neodolá, protože tento turnaj potřebuje jako finální krok k vytvoření vlastního brandu po vzoru basketbalové legendy Michaela Jordana. Jordan Brand je nejvýnosnější značkou společnosti Nike a v roce 2022 zaznamenala tržby 5,2 miliardy dolarů.

Messi spoluvlastníkem

American Institute for Economic Research uvádí, že když před dvěma lety Messi přišel do pařížského klubu PSG, zvedl jeho příchod tržby klubu o 700 milionů eur. A že když teď odešel, klub naopak na tržbách a neprodloužených sponzorských smlouvách 800 milionů eur ztratí.

To by se Interu Miami stát nemělo. Messi má sice smlouvu jenom na dva a půl roku, do konce sezony 2025, ale má v ní opci na nákup vlastnického podílu v klubu. Jde o obdobu ustanovení, které měl ve své smlouvě o přestupu do MLS David Beckham. Ten v roce 2007 dostal opci na to, že za pouhých 25 milionů dolarů dostane licenci pro nový klub MLS – tak vznikl Inter Miami. Lionel Messi tedy bude moci po ukončení své kariéry společně s Davidem Beckhamem přesvědčovat sponzory, aby neodcházeli jenom proto, že jeden fotbalista, byť podle mnohých nejlepší v historii, pověsil kopačky na hřebík.