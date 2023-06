Nechtěl jsem nechat osud v rukou jiných. Messi o Barceloně i těžkém žití v Paříži

Rád by se vrátil do Barcelony, kde strávil jedenadvacet let, z toho šestnáct v prvním týmu.

Barcelona zase toužila po něm. Tak proč to spojení nevyšlo?

„Nechtěl jsem, aby moji budoucnost měl v rukou někdo druhý. Neměl jsem záruky, že to všechno klapne,“ líčil Messi v exkluzivním rozhovoru pro španělské deníky Sport a Mundo Deportivo.

Reportéry přijal ještě ve svém pařížském apartmá, kde bydlel poslední dva roky.

Když tenkrát v létě 2021 musel z Barcelony odejít, bylo to pro něj velmi složité období.

Klub si podle pravidel španělské ligy nemohl dovolit zaregistrovat jeho smlouvu, jinak by překročil limit na výdaje. A Messi měl nyní obavy, že kdyby kývl na návrat, tak by se to samé mohlo opakovat.

„Opravdu jsem se chtěl vrátit,“ ujistil Messi. „Ale taky už jsem nechtěl prožít to, co se mi stalo před dvěma lety. Nechtěl jsem projít stejnou situací a čekat, co se stane. Nehodlám svou budoucnost nechat na jiných.“

„Chtěl jsem se rozhodnout sám. Za sebe a za svou rodinu. I když jsem si přečetl, že liga by všechno odsouhlasila a že by neměl být problém, pokud bych se vrátil. Ale pořád mi tam chybělo spousta dalších věcí.“

Aby Barcelona mohla mít zpátky Messiho, musela by šetřit na jeho nových spoluhráčích a uskromnit další výdaje.

„Slyšel jsem, že by museli prodat některé hráče nebo snížit platy. S tím jsem nechtěl mít nic společného, být za tuhle situaci zodpovědný,“ prohlásil Messi.

Tenkrát v létě 2021 Messimu vypršela smlouva, s katalánským klubem se sice dohodl na nové, ale pod tíhou ekonomických důvodů ji zaregistrovat nešlo.

„I tehdy mi řekli, že La Liga všechno přijala, ale pak to najednou nešlo. Bál jsem se, že se to samé bude opakovat a pak se budu rozhodovat pod tlakem co dál.“

Byl druhý týden v srpnu, elitní evropské soutěže se chystaly na start a Messi byl bez angažmá. Ve spěchu kývl Paris St. Germain, kde však nebyl šťastný.

„V Paříži jsem musel s rodinou dlouho zůstat v hotelu. Nikdy, opravdu nikdy jsme tam neplánovali žít. Bylo to velmi složité. Rodina mě ve všem podpořila, i ona rozhoduje, nejen já sám. Po těch dvou letech, kdy odcházím, jsem i trochu smutný. Na Paříž jsme si už tak nějak zvykli, děti si ve škole našly kamarády.“

I když je Paris St. Germain jedním z nejbohatších klubů planety a pořizuje si světové hvězdy, vyhrát Ligu mistrů se nepovedlo ani s Messim. I jeho výkony byly často rozpačité. Nerozdával radost jako v Barceloně. I proto, že se tam necítil jako doma.

V St. Germain je šéfem mezi hráči Kylian Mbappé, Messi byl v jeho stínu. Nemohl dělat, co se mu zlíbí jako v Barceloně. Neměl tam zásadní slovo.

„Během těch dvou let jsem prožil jeden úchvatný měsíc, kdy jsme vyhráli mistrovství světa,“ připomněl argentinské zlato z Kataru.

Ve finále se srazil právě s Mbappém. Dal dva góly a proměnil penaltu v rozstřelu, francouzský útočník se předvedl hattrickem (dva góly z pokutových kopů) a rovněž proměněnou penaltou v rozstřelu.

Angažmá v Paris St. Germain zakončil Messi druhým titulem, v posledním ročníku ve dvaatřiceti ligových duelech dal šestnáct branek a na dalších šestnáct přihrál. Už v závěru sezony bylo jasné, že pokračovat nebude.

Ozval se mu al-Hilál ze Saúdské Arábie, v přepočtu by tam bral osm miliard korun ročně.

„Měl jsem nabídku ještě od jednoho evropského klubu, ale tu jsem vůbec neřešil. Pokud bych zůstal v Evropě, tak jedině v Barceloně,“ zdůraznil.

A jelikož návrat do Katalánska je z jeho pohledu momentálně neuskutečnitelný, jde do Spojených států.

„Už jsem ve věku, kdy chci mít taky trochu klid a myslet víc na rodinu. Nastal čas prožít fotbal i čas mimo něj trochu jinak. Ale samozřejmě se stejným zápalem, odpovědností a touhou vyhrát.“