Spotřeba masa a mléčných výrobků by se v Evropské unii mohla omezit podobně jako emise v autoprůmyslu. Prosadit to chce vlivný lídr Zelených Bas Eickhout. Členské země by do roku 2030 měly snížit konzumaci masa a mléka nejméně o třicet procent, nastínil nizozemský politik. Je to nesmysl, namítají zemědělci.