Rozvod Gatesových. Manželé představili plán ohledně budoucnosti nadace

Billa Gatese a Melindu Gatesovou čeká dvouleté zkušební období. „Pokud se po dvou letech rozhodne, že nemohou nadále spolupracovat jako spolupředsedové, French Gatesová odstoupí ze své pozice spolupředsedkyně a správkyně,“ řekl generální ředitel nadace Mark Suzman.

Pokud se tak stane, Gatesová získá „soukromé zdroje“ pro svou vlastní filantropickou činnost. Prostředky mají být „zcela oddělené od nadačních příspěvků,“ informuje CNN. Bill Gates následně převezme plnou správu nadace, zmiňuje agentura Reuters.

Rozvod přichází po 27 letech společného manželství. Po oznámení se vznesly otazníky právě nad budoucnosti nadace, která patří mezi největší charitativní organizace na světě. Brzy poté, co pár informoval o svém konci, se objevily mediální zprávy o údajném nevhodném chování Billa Gatese ke svým zaměstnancům před několika dekádami.

Nevěřím, že nebudou spolupracovat

Mark Suzman, generální ředitel Nadace Billa a Melindy Gatesových, v rozhovoru uvedl, že manželé chtějí být „transparentní“ ve všech záležitostech týkajících se jejich rozvodu a nevěří, že nakonec ukončí i svůj pracovní vztah.



„To je něco, co z mého pohledu určitě neočekávám, že se stane a ani se na to nepřipravuji,“ řekl Suzman. „Bill a Melinda, každý sám i společně, mě ujistili o jejich pevném záměru dlouhodobě spolupracovat jako spolupředsedové a to je to, s čím počítáme,“ dodal.



Nadace byla založena v roce 2000 a zabývá se především bojem s chudobou a nemocemi. V loňském roce přidělila na pomoc proti dopadům pandemie covid-19 přibližně 1,75 miliardy dolarů (38 miliard korun).

Minulý měsíc potkala dobročinnou organizaci další nepříjemnost, miliardář Warren Buffet se rozhodl pro odchod z funkce jednoho ze tří správců. Důvod svého odchodu Buffet nespecifikoval. „Moje cíle jsou stoprocentně v souladu s cíli nadace a moje fyzická účast není v žádném případě k dosažení těchto cílů nutná,“ napsal.