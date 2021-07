Gatesova pověst je jen dobré PR, v práci byl tyran, říkají zaměstnanci

Business Insider kontaktoval čtyři bývalé zaměstnankyně Microsoftu. Ty pak Gatese měly údajně označit jako velmi drzého a výbušného člověka. „Bill si při každé příležitosti našel důvod k tomu, aby na mě začal křičet. Schůzkám s ním jsem se pak snažila vyhýbat,” uvedla jedna z bývalých manažerek Microsoftu.



Jiná z jeho bývalých spolupracovnic pak ale tvrdí, že Gates nejednal na pracovišti neférově. „Přišel mi vždy dost přímý a upřímný. Myslím, že na každého křičel stejně,” říká. „Často se ale choval, jako by byl nejchytřejší osobou v místnosti a nebral moc ohledy na jiné,” uvádí bývalá členka představenstva Maria Klaweová.

Spekulace kolem chování Billa Gatese se začaly vynořovat v květnu letošního roku, kdy miliardář oznámil rozvod se svou ženou Melindou. Kromě důvodu rozvodu se totiž také začal řešit jeho vztah s odsouzeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem, ohledně čehož několikrát vyjádřila veřejně obavy i Gatesova manželka.



Podle zaměstnanců Microsoftu bylo za tím, jak Gatese vnímala široká veřejnost, především dobré PR. „Bill a jeho PR tým pečlivě kontrolovali všechno, co se ohledně něj dostává ven, a hodně se starali o to, jak společnost Gatese vnímá. Například jeho osobní život byl přísně střežen,” uvádí zaměstnanci.

Ještě před zveřejněním článku na Bussines Insideru uvedl deník The New York Times zprávu o tom, že Gates se v minulosti snažil zvát některé ze svých podřízených zaměstnankyň na soukromé večeře. Podle The Wall Street Journal dokonce představenstvo Microsoftu jeden z jeho milostných vztahů se zaměstnankyní vyšetřovalo a to až do té doby, než Gates v minulém roce odstoupil z představenstva.



Podle tiskového mluvčího Billa Gatese se však tento poměr stal již velmi dávno a nešlo o nic vážného. „K tomuto milostnému poměru mezi panem Gatesem a jeho zaměstnankyní došlo již před téměř 20 lety a celý vztah skončil přátelsky. To, že odešel z představenstva nijak nesouvisí s vyšetřováním daného vztahu, Gates se jen chtěl více věnovat svým filantropickým aktivitám,” uvedl mluvčí.