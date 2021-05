Nejdražší rozvod v historii? U Gatesových se mohou dělit téměř tři biliony

Podle žebříčku nejbohatších lidí světa, který denně aktualizuje agentura Bloomberg, disponuje zakladatel Microsoftu a filantrop Gates majetkem v hodnotě 146 miliard dolarů (3,1 bilionu Kč). Patří mu tak čtvrtá příčka. Část tohoto jmění nejspíš připadne jeho manželce.

Bill a Melinda Gatesovi podali žádost o rozvod v okresu King County v americkém státě Washington. Bohatství se bude dělit podle dohody, kterou manželé podepsali, vyplývá ze soudních dokumentů, které zveřejnil bulvární web TMZ. Detaily dohody známé nejsou, ze žádosti však podle webu jasně vyplývá, že neměli podepsanou předmanželskou smlouvu.

Podle washingtonské legislativy se tak jakýkoli majetek získaný po svatbě považuje za společný a při rozvodu by se měl dělit odpovídajícím dílem. Podle právníků to však nemusí nutně znamenat rozdělení na polovinu. Celková hodnota tohoto jmění se však může vyšplhat na téměř 130 miliard dolarů.

„Gatesův majetek před svatbou činil pouze 6,4 procenta majetku současného. Pokud by se tato částka upravila o inflaci, znamenalo by to, že Gates během manželství zvětšil své bohatství o 129 miliard dolarů,“ spočítal hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.



V nadaci se nic nezmění

Jedná se tak o další „rekordní“ rozvod za poslední roky. Když se v roce 2019 rozváděl zakladatel Amazonu Jeff Bezos, jeho exmanželku MacKenzie Scottovou to katapultovalo mezi nejbohatší lidi světa. Vypořádání majetku Gatesových však bude podle agentury Bloomberg o poznání složitější, jelikož Bezos měl většinu jmění soustředěnou v akciích Amazonu.

U Gatese tvoří akcie Microsoftu necelou pětinu bohatství. Jeho nejvýznamnější část představuje holdingová společnost Cascade Investment, přes kterou investuje do nemovitostí, energetiky či pečovatelských služeb. Miliardář také drží podíly v desítkách veřejně obchodovaných společností.

Pozornost médií však poutá zejména další osud Nadace Billa a Melindy Gatesových, která je jednou z největších filantropických organizací na světě. Oba manželé budou nadále působit v jejím vedení, přičemž na jejich rolích se nic nezmění, vyplývá z prohlášení zástupců nadace.

Charitativní organizace založená v roce 2000 už rozdala během svého působení přes 50 miliard dolarů, píše agentura Reuters. Věnuje se hlavně boji s chudobou a nemocemi, v loňském roce financovala také vývoj vakcín proti covidu-19 a výzkum v této oblasti, do nějž nalila zhruba 1,75 miliardy dolarů.