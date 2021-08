Bill Gates chce bojovat proti změně klimatu. Jeho fond přispěje 32 miliardami

Gatesův fond Breakthrough Energy Ventures má investovat zhruba jeden a půl miliardy dolarů po dobu tří let na snižování emisí skleníkových plynů. Miliardář například chce, aby letadla v blízké budoucnosti neprodukovala žádné přímé emise. Podmínkou jsou ale masivní investice USA do infrastruktury. Informoval o tom portál CNBC.

Cílem Bidenova investičního plánu do americké infrastruktury je mimo jiné nasměrování USA k většímu využívání obnovitelných zdrojů energie i podpora elektromobilů. V zemi by mělo kupříkladu vzniknout více než půl milionu dobíjecích stanic pro vozy na elektrický pohon. Infrastrukturní plán vyčleňuje celkově 25 miliard dolarů na projekty, které mají přispět k příznivějšímu životnímu prostředí. Tamější ministerstvo energetiky tedy může dostat v přepočtu asi 540 miliard korun.

4. září 2013

Americký Senát prozatím ve středu schválil nezávazné rozpočtové opatření, které bude sloužit jako základ pro masivní plán investic v objemu 3,5 bilionu dolarů, což je téměř 76 bilionů korun. Návrh nyní míří do Sněmovny reprezentantů.

Bill Gates uvedl, že by jeho peněžní prostředky směřovaly také do projektů, které budou zachytávat oxid uhličitý. Zaměřit se chce i na zelený vodík, který vzniká s pomocí obnovitelných zdrojů a při jehož výrobě se neuvolňují žádné skleníkové plyny.

„Pokud zákon o infrastruktuře projde oběma komorami, nejenže nás nasměruje k nulovým emisím uhlíku, ale vytvoří i nová pracovní místa, a to po celé zemi,” uvedl Bill Gates ve svém oficiálním prohlášení.

Schválení infrastrukturního plánu oběma komorami může trvat několik měsíců. Pokud by k němu nakonec nedošlo, investoval by Gates jinde. V rozhovoru pro deník The Wall Street Journal uvedl, že by podpořil podobné projekty v Asii nebo v Evropě.