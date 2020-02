Francouzské lyžařské středisko zasněžuje svahy vrtulníkem. Ekologové zuří

Mimořádnou nouzovou operaci, ke které došlo v pátek v noci, schválili úředníci spravující pyrenejský lyžařský resort Luchon-Superbagnères v jihozápadní Francii. Vrtulník strávil dvě hodiny přepravou asi padesáti tun sněhu, aby zasněžil nižší svahy používané začátečníky a lyžařskými školami.

Podle místních úředníků akce pomůže prodloužit lyžařskou sezonu o další dva týdny.



Operace vyšla na částku mezi 5 až 6 tisíci eur (123 975 až 148 770 Kč), uvedl britský deník The Guardian. Ředitel místní rady odborů Hervé Pounau uvedl, že náklady na tuto operaci se vrátí díky lyžařským střediskům, které by jinak musely zavřít. „Z dlouhodobého hlediska se nám tato investice vrátí alespoň desetkrát,“ uvedl Pounau v prohlášení.

Lyžařské středisko dává práci 50 až 80 lidem včetně operátorů lanovek, učitelů lyžařských škol, pečovatelů, zaměstnanců půjčovny lyžařského vybavení a majitelů restaurací.

„Nebudeme pokrývat celé lyžařské středisko sněhem, ale bez něj bychom museli uzavřít velkou část lyžařské oblasti zrovna o prázdninách, kdy máme největší sezonu pro začátečníky a lyžařské školy,“ vysvětlil Pounau. Připustil, že to nebylo příliš ekologické, ale dodal, že jde o opravdu výjimečný krok a nebude se opakovat. „Tentokrát jsme opravdu neměli na výběr,“ dodal.

Únorové a březnové pololetní prázdniny jsou ve Francii známé jako „zimní sportovní prázdniny“. V různých regionech postupně probíhají po dobu šesti týdnů a jsou nejrušnějším obdobím roku v horských střediscích v zemi.

V Luchon-Superbagnères závisí na tomto období přes 60 procent příjmů. Výjimečně mírné počasí, kdy se teploty pohybovaly okolo 10 stupňů Celsia, donutilo letovisko uzavřít 22 z 28 sjezdovek.



Ekologové zuří

Tato nouzová operace rozhněvala především francouzské ekology. Bastien Ho, tajemník evropské strany Europe Écologie – Les Verts prohlásil, že tato akce byla důkazem, v jakém je svět stavu. „Místo přizpůsobení se globálnímu oteplování děláme problém dvakrát větším. Stojí to nejenom hodně energie, ale také to přispívá ke globálnímu oteplování. Vše je navíc určeno jen elitní skupině lidí, kteří si to mohou dovolit. Svět je prostě vzhůru nohama,“ řekl francouzské televizi.

Je to poprvé, kdy byly vrtulníky použité k přepravě sněhu z vyšších nadmořských výšek do nižších letovisek ve francouzských Pyrenejích. Francie zažila podle tamější meteorologů svůj nejmírnější leden od roku 1900. V Alpách však podobné operace nejsou ničím novým.

Nejisté budoucnosti čelí kvůli nedostatku sněhu mnoho dalších pyrenejských lyžařských středisek. Jak uvedla britská BBC, nedaleké lyžařské středisko Le Mourtis muselo tento měsíc v polovině sezony dočasně zavřít své sjezdovky. To se negativně projevilo na místní ekonomice.

Se zajímavým řešením nedostatku sněhu přišla malá společnost ze Saska v Německu. V roce 2012 veřejnosti představila první textilní lyžařskou sjezdovku. Textilní svah má speciální strukturu, která způsobuje minimální tření a lyže po něm jednoduše kloužou, napsala německá televize Deutsche Welle.