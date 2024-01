Třiadvacet tisíc korun za noc? V luxusních hotelech už nejde o výjimku

Luxusních hotelů byla v loňském roce otevřena řada – mezi nimi hotel společnosti Raffles v Londýně, Atlantis The Royal v Dubaji či Bulgari Hotel Roma nacházející se v centru Říma. Ani v jednom hotelu zákazník nezaplatí méně než tisíc dolarů za noc.

Agentura Bloomberg prozkoumala ceny hotelů v různých městech. Například v Paříži si více než dvacet hotelů s termínem ubytování na jaře účtovalo nejméně tisíc dolarů, přičemž šlo o standardní pokoje. V Londýně hranice dosáhlo třináct hotelů, v New Yorku jich bylo dvanáct.

Ceny zvedají i starší hotely

Vysoké ceny nejsou záležitostí pouze nově otevřených resortů, ale i těch starších. Například cena za noc v třiadevadesát let starém The Carlyle v New Yorku se pohybuje okolo tisíce dolarů.

„V některých případech se ceny rapidně zvýšily poté, co jeden nový hotel otestoval nový strop a nesetkal se s odporem. Hotely poblíž ho budou vždy následovat,“ uvedla pro agenturu Bloomberg Fflur Robertsová ze společnosti Euromonitor International.

Poukazuje na hotel Raffles v Londýně, který otevíral v září loňského roku, velmi krátce po hotelu Peninsula, taktéž v Londýně. Ceny v obou hotelech byly vyšší než tisíc dolarů za noc.

Cena nemusí být překážkou

Ani vysoké ceny však některé zákazníky nemusí odradit. „Pokud vzroste cena kabelky Chanel, nezabrání to lidem v nakupování. Lidé ji budou chtít ještě víc,“ říká Robertsová s tím, že poptávka po luxusních hotelech mezi majetnými skutečně je.

To potvrzují i některé statistiky. Například podle dat společnosti CoStar obsazenost luxusních hotelů v USA dosáhla v roce 2023 67,3 procenta, přičemž o rok dříve to bylo 64,5 procenta. Za rokem 2019 však čísla stále zaostávají.

Podle generálního ředitele cestovní kanceláře Hotel Planner Tima Hentschela bude poptávka po luxusním ubytování mezi bohatými stoupat i nadále. „A sazby nad tisíc dolarů se stanou běžnějšími,“ uvedl Hentschel pro agenturu Bloomberg.

Na své otevření v roce 2024 se připravuje řada luxusních evropských hotelů – mezi nimi hotel Mandarin Oriental Mayfair v Londýně, hotel Corinthia v Římě či Collegio alla Querce ve Florencii. Ani zde zákazníci nezaplatí méně než tisíc dolarů za noc.