Nejlepší hotely pro služební cesty: z českých dominovaly ty pražské

Americké CNBC, přední světové zpravodajské médium zaměřené na byznys, aktualizovalo v říjnu 2022 svůj pravidelný žebříček Best Hotels for Business Travelers. První příčku v České republice si zajistil Four Seasons Hotel Prague. Bodovaly i další pražské hotely, včetně Don Giovanni Hotel Prague a The Grand Mark Prague ze sítě Czech Inn Hotels.