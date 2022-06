Londýňané se nechtějí vzdát práce z domova. Dojíždění jim ubírá čas i peníze

Vysoké náklady na dojíždění i příliš mnoho času stráveného během něj jsou dvě zásadní příčiny, proč by se devět z deseti obyvatel hlavního města nejraději nevrátilo k dojíždění do zaměstnání tak, jak to bylo před covidem. Zjistila to nejnovější studie, již zveřejnila vysoká škola King’s College London. Ty zaměstnance, kteří budou mít možnost práce z domova, již pětidenní týden v kanceláři pravděpodobně nepřiláká.