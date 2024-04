Za osmdesát procent emisí může jen pět desítek firem, zjistil výzkum

Vědci ve studii uvedli, že 57 producentů ropy, uhlí, plynu a cementu je přímo spojených s 80 procenty světových emisí skleníkových plynů. Britský portál The Guardian informoval o tom, že tyto subjekty jsou největším motorem prohlubující se klimatické krize. Vědci tak varují před riziky, které by v budoucnu mohly nastat.

Mezi aktuálně největší světové znečišťovatele se řadí státní ropná společnost Saudi Aramco a ruský státní energetický gigant Gazprom. Vědci v publikované studii rovněž ukázali, že problematické znečištění se začíná ve větším měřítku objevovat také v Asii, a to zejména v tamním uhelném sektoru. Jde třeba o státem vlastněného výrobce Coal India.

„Je morálně odsouzeníhodné, že společnosti pokračují v rozšiřování průzkumu a těžby uhlíkových paliv, přestože již desítky let vědí, že jejich produkty jsou klimaticky škodlivé,“ řekl pro The Guardian Richard Heede, který databázi zvanou Carbon Majors v roce 2013 založil a sleduje vývoj emisí skleníkových plynů v případě 122 největších světových znečišťovatelů.

Na Západě znečišťuje nejvíc ExxonMobil

Z nových dat rovněž plyne, v rámci západního světa se mezi největší producenty skleníkových plynů řadí společnosti Shell, Chevron a ExxonMobil. Jejich podíl je však v porovnání se společnostmi Saudi Aramco či Gazprom nižší.

Ropný gigant ExxonMobil v uplynulých sedmi letech vyprodukoval celkem 3,6 gigatuny oxidu uhličitého, to je zhruba 1,4 procenta celosvětového objemu. Hned za ní se umístily Shell, BP, Chevron a TotalEnergies. Každá z těchto firem byla mezi lety 2016 a 2023 spojena s nejméně jedním procentem globálních emisí skleníkových plynů.

Největší znečišťovatelé se i díky štědré dotačním podporám snaží o investice do obnovitelných zdrojů energie. Do budoucna chtějí vsázet hlavně na technologii zachytávání oxidu uhličitého z ovzduší. Firmy jako Chevron, BP, ExxonMobil či Shell si stanovili cíl v podobě dosažení nulových emisí.

„Je to hrozba pro civilizaci, jakou ji známe. Pokud budeme pokračovat v tempu posledních let, nebudeme mít pro naše děti a vnoučata planetu, kde by se dalo žít. Musíme shromáždit politickou a podnikovou vůli, abychom se vyhnuli hrozbám, které probíhající změny klimatu představují,“ uzavřel podle The Guardianu expert Richard Heede.