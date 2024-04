Změna klimatu zpomaluje rotaci Země, ale ne dost. Čeká se odečtení sekundy

Z pohledu běžného člověka, který se potýká s odečítáním hodiny při přechodu na letní čas a z něj, se může zdát odečtení jedné sekundy jako prkotina. Jenže zatímco výše zmíněná změna je umělá, případné odečtení jedné sekundy si vynucuje změna rychlosti rotace Země. Nyní by to bylo vůbec poprvé, doposud se sekundy pouze přičítaly.

Přesný a správný čas ovlivňuje řadu systémů, jako například satelitní navigace nebo globální počítačové sítě. Například satelity GPS musí přesně vědět, kde se jaká část Země pod nimi nachází a kolik je přesně hodin, aby mohla správně fungovat navigace. I proto funguje organizace Mezinárodní služba rotace Země (IERS), která změny v rotaci Země sleduje.

Pokud bychom měli celý problém shrnout do jedné věty, pak se dá říci, že tání polárního ledu pomáhá zpomalovat rotaci Země tím, že omezuje zrychlování, které způsobuje vedle jiného i tekuté jádro planety. Země je nucena zrychlovat stále více a ani masivní tání ledovců to již nedokáže dostatečně omezit, a v konečném součtu se tak točí mírně rychleji. Mimochodem, toto tání způsobuje například i větší zakulacování Země díky zvedání pevniny na pólech.

Kam se sekundou

Právě rotace Země byla používána k určování času, tedy hodin, minut a sekund v rámci standartu označovaného greenwichský střední čas (GMT). Nyní se k jeho přesnému vyjádření využívají atomové hodiny a je udáván jako Koordinovaný světový čas, známý pod zkratkou UTC. V přeneseném slova smyslu si tak můžeme říci, že nám čas místo slunečních hodin měří atomové hodiny, u nichž je sekunda definována jako 9 192 631 770 kmitů atomu cesia. Cílem je zajistit, aby atomový čas byl dokonale synchronizován s astronomickým časem.

Avšak doposud mírně pomalejší rotace Země znamenala, že bylo třeba oba časy synchronizovat za pomoci přestupné sekundy. Do této doby se museli vědci vypořádávat problémem, kdy se musela čas od času jedna sekunda k GMT přidávat (od roku 1972 to již byly téměř tři desítky). Podle studie zveřejněné v časopise Nature se však nyní vůbec poprvé bude patrně muset jedna sekunda odečíst. Duncan Agnew ze Scrippsova oceánografického ústavu spolu s dalšími vědci v ní popisuje pozoruhodné zrychlení zemské rotace, které znamená odklon od jejího postupného zpomalování pozorovaného po tisíciletí.

„Je to bezprecedentní situace a velký problém. Není to obrovská změna v rotaci Země, která by vedla k nějaké katastrofě nebo něčemu podobnému, ale je to něco pozoruhodného. Je to další známka toho, že se nacházíme ve velmi neobvyklé době,“ řekl podle serveru TechTimes Agnew.

Podle ABCNews však existuje větší debata o významu záporné přestupné sekundy. Zatímco někteří vědci prosazují její zavedení jako reakci na měnící se dynamiku Země, jiní zůstávají skeptičtí a odvolávají se na nejistotu, která je dlouhodobým předpovědím vlastní. Předpokládá se, že rotace Země bude vykazovat nepředvídatelné výkyvy, což nás přibližuje potřebě flexibilnějších časových standardů.