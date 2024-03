Španělské olivy doplácejí na změny klimatu. S úrodou proto pomáhá software

„Loňská sklizeň byla katastrofální. Škody na úrodě tu kvůli horku a suchu dosahovaly na téměř 60 procent. Klimatické změny nám dělají opravdu velké starosti,“ říká Mar Garciaová ze španělské Córdoby pro rakouský portál Der Standard. Pracuje na vedoucí pozici ve společnosti Deoleo, jednoto z největších světových výrobců a prodejů olivového oleje na světě.

Sklizeň oliv ve Španělsku obvykle probíhá od listopadu do února. Záleží na tom, kdy olivy konkrétně dozrají. Letošní odhady ale nevypadají vůbec špatně. Výsledky by měly být lepší než v posledních letech a spotřebitelé by to mohli pocítit i na cenách, jež by se mohly konečně snížit.

Španělé se bez oliv neobejdou

Pro Španěly, stejně jako pro další středomořské národy je olivový olej v podstatě základní potravinou, mnohé domácnosti si bez něj život téměř neumějí představit. Cena jednoho balení olivového oleje se ale v posledních letech zvedla o více než padesát procent. Takové zdražení si dříve dokázal představit jen málokdo. Není proto divu, že řada španělských domácností spotřebu olivového oleje omezila.

Španělsko se řadí mezi největší producenty oliv na světě. Konkrétně společnost Deoleo se léta soustředí na olivy ze španělského území, částečně zpracovává i plodiny z Řecka, Itálie, Argentiny nebo Austrálie. Ty španělské ale při pohledu do minulosti vždy převládaly.

Ačkoliv v posledních letech byla produkce oliv ve Španělsku poměrně slabá, na dovoz oliv ze zahraničí se do budoucna spoléhat nechce. V plánu jsou naopak velké investice do digitalizace. „Bez neustálého technického rozvoje nemůžeme kvalitu udržet,“ říká Carlos Sánchez, provozní ředitel podniku Deoleo. Pracuje se hlavně na virtuálních modelech, analýze dat i jednotlivých fázích výroby, které mají mimo jiné modelovat sklizeň a následné zpracování oliv. Španělský podnik věří, že díky tomu se mu podaří vychytat co nejvíce problémů. Týká se to i snižování emisí oxidu uhličitého, které se podniku povedlo proti roku 2022 snížit již o dvě třetiny.

Investuje se ale i do výzkumu a vývoje, který se postupně stává rozhodujícím faktorem firemního úspěchu na silně konkurenčním trhu. Spoléhá mimo jiné na blockchain, který je spojen zejména s fungováním nejznámější kryptoměny bitcoin. Do blockchainu se ve výrobním podniku ukládají všechny informace o olivách, získané certifikáty nebo třeba výsledky nejrůznějších testování.

Bez digitálních nástrojů to dnes nejde

Španělská firma spolupracuje s přibližně 40 tisíci pěstiteli oliv, jimž se snaží pomáhat. „Zemědělcům poskytujeme digitální nástroje, jako jsou senzory a software. Učíme je, jak technologické novinky používat. Podmínky k pěstování jsou stále obtížnější, takže musíme být efektivnější. Jinak se nám nepodaří neúrodu kompenzovat. Změnit postupy a přístup zemědělců však často není nic jednoduchého. K věcem totiž byli dlouhodobě zvyklí přistupovat jinak. Musí si však uvědomit, že pěstování, jaké bylo před 30 nebo 40 lety, už dnes dávno nefunguje,“ doplňuje Mar Garciaová.

Kvůli raketovému růstu ceny olivového oleje se v posledních měsících mimo jiné objevili podvodníci, kteří třeba v restauracích nabízí olivový olej falešný. Rada od španělského výrobce, jak se falešnému produktu vyvarovat, je však jednoduchá. „Vždy je třeba kupovat extra panenský olivový olej. Pak se nemůže nic stát,“ dodal provozní ředitel Sánchez.