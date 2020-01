Jen s kartou to nepůjde. New York nepovolil podniky bez hotovosti

New York je už třetím americkým městem, ve kterém zákon podobného typu neprošel. V minulosti už zákaz používání hotovosti v podnicích zatrhla Filadelfie, New Jersey nebo San Francisco. O zákazu bezhotovostních podniků uvažuje i Chicago.

Podle nové vyhlášky bude podnikům, které odmítnou hotovost, hrozit pokuta tisíc dolarů (cca 23 tisíc korun), při každém dalším napomenutí se bude zvýšena na 1 500 dolarů (cca 34 200 korun). Výjimkou budou pouze určitá zařízení, jako jsou například veřejné prádelny.

„Zákazníci by měli mít právo si vybrat, jakou metodou budou platit. Výhradní používání karet by zkomplikovalo život lidem, kteří nejsou tolik zasaženi technologií kvůli finanční situaci či díky vlastnímu přesvědčení,” řekl člen rady Ritchie Torres deníku New York Times.

Podle jiných radních se však jedná o zbytečné zásahy do svobodného podnikání. „Vměšujeme se do svobody podnikání. Majitel podniku by měl mít právo se rozhodnout, jaké platby chce přijímat,” říká člen rady Kalman Yeger.

Snaha o udržení plateb v hotovosti v posledních letech sílí. Ačkoliv jedna skupina platby kartou podporuje a poukazuje na jejich snadnost, kritici oponují argumenty, které se zastávají jedinců, kteří nemají založené bankovní účty.

Zákaz má i podporu veřejnosti. „Myslím si, že umožnění čistě bezhotovostních podniků by diskriminovalo ty, kteří si zkrátka nemohou dovolit mít účet,” říká umělkyně a učitelka, paní Bethelesová.

Není zdaleka sama s podobným názorem. „Je to dobře, že to zakázali, lidé, kteří nemají dostatečné finanční prostředky, nebo jsou bez domova, zkrátka těžko budou mít kartu,” dodává programátor Burns.

Americká národní obchodní federace zaujímá postoj svobody podnikání. „Podnikatelé by se měli sami rozhodnout, zda má pro ně smysl přijímat pouze bezhotovostní platby a podle toho si zařídit svůj byznys,” říká poradkyně z federace Stephanie Martz.