Naše platební karta nesmí do peněženky, varuje Apple. Hrozí poškození

Apple Card je jednoduchá, matná, bílá kreditní karta, kterou firma nechala vyrobit z titanu. Designéři Applu ji navrhli tak, aby ve srovnání s jinými kreditními kartami vynikla.

Návod, jak o ni pečovat, aby zůstala bílá a bez škrábanců, však zní trochu jako špatný žert. Nosit kartu v kožené peněžence například nepřipadá v úvahu – kůže by mohla povrch trvale zabarvit. To samé platí pro džínovinu. Kartu lze strkat do kapes jen tehdy, pokud má její uživatel na sobě oblečení z vhodnějšího materiálu.

Na kartu číhá i neviditelné nebezpečí. Protože je Apple Card kreditní karta s magnetickým proužkem, neměla by se uchovávat poblíž magnetů. Mohla by se demagnetizovat.



Zákazníci návod k použití karty ironicky komentují na sociálních sítích. Jason Hirschhor například zveřejnil na Twitteru fotografii sněhově bílé kombinézy s poznámkou, že jde o výbavu, která je pro používání Apple Card naprosto nezbytná.

I got a new outfit for use with my Apple Card. https://t.co/7wPKRRP8pg pic.twitter.com/jSHYzJy4mr — Jason Hirschhorn (@JasonHirschhorn) August 22, 2019

V návodu se zákazníci také dočetli, že cokoliv z tvrdého materiálu může kartu poškrábat. Když ji zasouvají mezi jiné kreditní karty, musejí dávat pozor, aby se o ně neodřela. Pokud je držitel Apple Card nedbalý a kartu zašpiní, společnost mu doporučuje, aby ji jemně otřel měkkým, mírně navlhčeným hadříkem z mikrovlákna.

„Mohu říci, že po dvou měsících, kdy jsem kartu nosil v kožené peněžence, už nevypadá hezky,“ postěžoval si jeden ze zaměstnanců společnosti Apple na Twitteru.



Zaměstnanci Applu se mohli ke službě Apple card přihlásit dříve než široká veřejnost. V současné době je k dispozici zákazníkům v USA. Datum spuštění služby Apple Card pro zákazníky z Velké Británie nebylo dosud oznámeno.

Zákazníci už v minulosti kritizovali společnost Apple za to, že jsou její výrobky zprvu neobvykle krásné, avšak při každodenním používání se snadno poškodí. Kritika firmy teď díky novince opět ožívá.