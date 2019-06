Letní festivaly budou bezhotovostní, lákají na stálice české pop-music

Sázavafest ve Světlé nad Sázavou, který se uskuteční 25. až 27. července, druhý rok po sobě nasmlouval coby „headlinery“ kapelu Kryštof s frontmanem Richardem Krajčem.



„Loni mělo jejich vystoupení hodně kladných ohlasů, návštěvníci je chtěli znovu, proto jsme kapelu oslovili a všechno se povedlo,“ vysvětluje PR manažerka Sázavafestu Andrea Zdarsová, proč ve Světlé vsadili opět na jednu z nejpopulárnějších českých kapel.

Krajčo a spol. v minulých letech dávali přednost svým Kryštof Kempům a mimo ně vystupovali jen ojediněle. Letos však ohlásili návrat na letní pódia a plácli si třeba i s organizátory Jatka festu v Pacově (28. června).

Nevšední zážitek na Sázavafestu slibuje například vystoupení Twenty 4 Seven. Toto holandské duo ve složení Stay-C a Li-Ann kralovalo v 90. letech hitparádám a diskotékám a před songy jako Is It Love nebo Take Me Away nebylo úniku.

„Twenty 4 Seven se nám moc líbili na jedné akci. Rádi zařazujeme do programu něco jiného, o čem si budou lidé povídat. Jejich show je skvělá,“ vyzdvihuje Zdarsová.

Loni poprvé organizátoři použili bezhotovostní systém placení, kdy návštěvníci u stánků nakupují pomocí přednabitých čipů.

„Velmi se to osvědčilo, fronty ubyly, je to pohodlné pro návštěvníky i obsluhu,“ pochvaluje si manažerka. Lístky jsou přes omezenou kapacitu zámeckého lesoparku stále v prodeji.

Výběr z letních hudebních akcí na Vysočině 20. června: Zámek Žďár - Vojtěch Dyk & B-Side Band

21. a 22. června: Humpolec - Bernard fest (MIG 21, Tři sestry, Chinaski, Klus a další)

(MIG 21, Tři sestry, Chinaski, Klus a další) 28. a 29. června: Pacov - Jatka fest (Kryštof, Mňága a Žďorp, Tři sestry, David Koller, Wohnout, Anna K a další)

(Kryštof, Mňága a Žďorp, Tři sestry, David Koller, Wohnout, Anna K a další) 29. června: Bystřice n. P. - Pelíšek fest (Jelen, Lipo a další)

(Jelen, Lipo a další) 29. června: Havlíčkův Brod - Rebel fest (Arakain & Lucie Bílá a další)

(Arakain & Lucie Bílá a další) 4. až 6. července: Jihlava - Vysočina fest (David Koller, MIG 21, Monkey Business, T. Klus, Chinaski a další)

(David Koller, MIG 21, Monkey Business, T. Klus, Chinaski a další) 19. července: Hutě-Cejle - Čeřínek 2019 (Rybičky 48, UDG, Škwor, Pipes and Pints, Ivan Mládek a další)

(Rybičky 48, UDG, Škwor, Pipes and Pints, Ivan Mládek a další) 25. až 27. července: Světlá n. S. - Sázavafest (Kryštof, Divokej Bill, Tři sestry, David Koller, Twenty 4 Seven a další)

(Kryštof, Divokej Bill, Tři sestry, David Koller, Twenty 4 Seven a další) 26. a 27. července: Třebíč - Polanka fest (Divokej Bill, Doga, Jelen, MIG 21 a další)

(Divokej Bill, Doga, Jelen, MIG 21 a další) 26. a 27. července: Žďár n. S.- Festival Pod Zelenou horou (Skyline, Mňága a Žďorp a další)

(Skyline, Mňága a Žďorp a další) 26. července až 11. srpna: Telč - Prázdniny v Telči (O. Havelka a Melody Makers, Druhá tráva a Bratři Ebenové a další)

(O. Havelka a Melody Makers, Druhá tráva a Bratři Ebenové a další) 27. července až 3. srpna: Náměšť nad Oslavou - Folkové prázdniny (Ulrychovi & Javory Beat, Lenka Dusilová a další)

(Ulrychovi & Javory Beat, Lenka Dusilová a další) 9. a 10. srpna: Zámek Žďár - Horácký džbánek (Krausberry, Pozdní sběr, George & Beatovens, Ivan Hlas Trio)

(Krausberry, Pozdní sběr, George & Beatovens, Ivan Hlas Trio) 9. až 11. srpna: hrad Zubštejn - Zubštejn času

16. a 17. srpna: Hanesův mlýn u Štoků - Trampský širák (Pokáč, Děda Mládek Illegal Band, Ivo Jahelka, Fešáci, Poutníci a další)

(Pokáč, Děda Mládek Illegal Band, Ivo Jahelka, Fešáci, Poutníci a další) 21. srpna: Přibyslav - Jarek Nohavica

Stejně tak lze sehnat vstupenky - letos i jednodenní - na druhý z velkých festivalů v kraji, jihlavský Vysočina fest. Letos se bude konat v termínu od 4. do 6. července. „Vstupenky se ještě dají koupit,“ potvrdila mluvčí festivalu Zuzana Valová.

Tato obří akce v lesoparku Heulos bude poprvé rovněž bezhotovostní. „Místo neustálého vytahování peněženek lidé nastaví pouze čip, dobíjecích míst bude dostatek,“ slibuje Valová.

Pořadatelé Vysočina festu letos přilákali Davida Kollera, Mig 21, Chinaski, Tomáše Kluse, Monkey Business nebo Divokýho Billa. „Každý večer zahraje některá z významnějších českých kapel. Sháněli jsme i zahraniční kapely, ale letos akce ještě zůstane bez nich,“ prozradila mluvčí.

Kdo si chce užít pohodovější festivaly, kde se netísní tisícové davy, vsadí zřejmě na jiné akce. Celkem 17 dní potrvají Prázdniny v Telči, kde se účinkující multižánrového festivalu střídají na více scénách. Tradiční akce letos začne 26. července vystoupením Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers.

Podobného ražení jsou Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Na pohodu sází také Horácký džbánek na žďárském zámku. Tam budou letos hlavní hvězdou Krausberry.

Hudební fanoušci se však mohou těšit i na samostatné koncerty. Ostravský bard Jarek Nohavica se ve středu 21. srpna chystá na podzámeckou louku do Přibyslavi.

„Asi dvouhodinový sólový recitál jednoho z našich nejznámějších písničkářů s kytarou a heligonkou bude sestavený nejen ze známých písní, ale i z aktuálních novinek z posledního alba Poruba,“ řekl za organizátory Martin Kasal.

Už ve čtvrtek 20. června rozpumpuje publikum na Pivovarském dvoře žďárského zámku Vojta Dyk s B-Side Bandem. Charizmatický zpěvák, herec a také čerstvý ženáč, který si potají vzal herečku Tatianou Vilhelmovou, společně s osmnáctičlenným bandem vystupuje pouze několikrát do roka. Vstupenky jsou ještě k dispozici.