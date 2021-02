Indiáni žádají přejmenování vozů Cherokee. Inspirovalo je hnutí BLM

Americká automobilka Jeep používá automobily s tímto názvem již desítky let. Indiánům vadí, že takové označení nese i originální jméno tamějšího domorodého kmene Čerokézů. Těch žije v oblasti Severní Ameriky v současnosti stále více než 300 tisíc. Uvedl to portál The Washington Post.

Pokud by kmen Cherokee Nation se svou prosbou uspěl, musela by automobilka přejmenovat dva ze svých nejprodávanějších typů. Změna by se dotkla i modelu Jeep Grand Cherokee, který v současné době tvoří až čtyřicet procent prodaných aut této společnosti a je rovněž i třetím nejprodávanějším vozem v celých Spojených státech.

„Netvrdím, že původní úmysl automobilky Jeep byl špatný. Vůči kmenu to však není uctivé, že naše jméno nese i prodávané vozidlo automobilky. Tento marketing se nám nelíbí,“ uvedl náčelník kmene pro server Car and Driver Chuck Hoskin Jr.

Ten zároveň v rozhovoru uvedl, že ho k tomuto kroku přivedly i události z posledních měsíců ve spojitosti s hnutím Black Lives Matter, kdy některé tradiční značky či sportovní týmy byly kvůli tomu přejmenovány. To se dotklo třeba washingtonského fotbalového týmu Washington Redskins, který nově nese označení Washington Football Team.

Jeep používá označení Cherokee od roku 1974

První model Cherokee představila automobilka jako originální sportovní vozidlo už v sedmdesátých letech dvacátého století. Bylo navrženo tak, aby oslovilo zejména mladší a dobrodružnější řidiče. Ačkoliv debata o tomto názvu probíhala už před desítkami let, o změnu kmen Čerokézů nikdy dříve automobilku nepožádal. Až nyní.

„Názvy našich vozidel byly v průběhu let pečlivě vybírány, aby uctily původní obyvatele Severní Ameriky za jejich ušlechtilost, zdatnost a hrdost,“ uvedl Jeep ve svém prohlášení.

Podle americké psychologické asociace je však užívaní názvů domorodých kmenů v marketingu určitou formou diskriminace. Může totiž negativně ovlivňovat sebevědomí indiánských lidí a má tendenci domorodé národy i podkopávat.

Jeep však není jediným výrobcem aut, který používá názvy indiánských kmenů pro označení svých vozů. Podobně je na tom třeba i automobilka Chevrolet s modelem Apache či značka Pontiac s modelem Aztek. Týká se to však i automobilky Mazda nebo Dodge.