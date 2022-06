Italský král luxusní optiky zemřel. Magnát vlastnil ikonickou značku Ray-Ban

Podle italských médií Del Vecchio zemřel v milánské nemocnici. Příčina smrti nebyla zveřejněna.

Leonardo Del Vecchio založil firmu Luxottica už v roce 1961 a postupem času z ní vybudoval giganta módního průmyslu. Stál u zrodu značky Ray-Ban a v roce 2018 se rozhodl spojit s francouzskou firmou Essilor. Život Del Vecchia patří mezi nejvýznamnější příběhy o nabytí hodnotného majetku v celé italské historii, uvedla agentura Bloomberg.

Del Vecchio se snažil pečlivě vyhýbat pozornosti médií. Podle svého okolí byl velmi plachý a tajnůstkářský. Vyrůstal ve válkou zničeném Miláně. Ve čtrnácti letech šel poprvé do práce, a to jako učeň ve firmě, která se zaobírala výrobou barev. K brýlím se dostal až v šedesátých letech minulého století, kdy mu bylo okolo pětadvaceti let. Společnost Luxottica založil v roce 1961 a ke konci minulého tisíciletí koupil za 640 milionů dolarů společnost Ray-Ban.

Práci často upřednostňoval před vším ostatním

Továrna se stala jeho skutečnou rodinou. V posledních letech svého života se ale začal více věnovat i svým blízkým a ztracený čas jim vynahradit.

Del Vechcio stál v pozici výkonného předsedy firmy Essilor Luxottica až do prosince roku 2020. Během jeho života se mu podařilo nashromáždit jeden z největších majetků v zemi. Podle indexu Bloomberg Billionaires se jeho čistý majetek na počátku letošního června pohyboval okolo 25,7 miliardy amerických dolarů, což je v přepočtu zhruba 590 miliard korun.

Kromě módního sektoru se ale snažil více proniknout i do finanční oblasti. Přes jeho holding Delfin byl držitelem významných podílů i v bankovních společnostech UniCredit, Mediobanca nebo Generali. Vlastnil také přibližně 27 procent realitní společnosti Covivio. To vše i přesto, že počátky jeho života strávil v milánském sirotčinci.

„Vždy se snažím být nejlepší v tom, co dělám,“ řekl v jednom z posledních rozhovorů Del Vecchio.

Úspěšný magnát držel ve společnosti EssilorLuxottica od roku 2018 obchodní podíl ve výši 32 procent. Kromě brýlí se firma věnuje i výrobě čoček nebo obrouček pro módní domy Armani či Prada. Momentálně má po celém světě více než 180 tisíc zaměstnanců.

„Ztratil jsem přítele a svého prvního společníka. Tvůj odchod mě hluboce zasáhl,“ uvedl na Twitteru návrhář Giorgio Armani ke smrti italské osobnosti.