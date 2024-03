Maďarskou byznysovou štikou je Orbánův zeť. Vrhl se na budapešťské hotely

Tiborcz se oženil s Orbánovou nejstarší dcerou Rahel v roce 2013 – šest let poté, co se s ní poprvé setkal v kostele, jak prozradila v rozhovoru pro týdeník Mandiner. Zatímco ostatní členové premiérovy rodiny zůstávají veřejnosti víceméně skryti, Tiborcz se stal v Maďarsku poměrně známou postavou, uvádí agentura Bloomberg.

Sedmatřicetiletý investor a podnikatel říká, že jeho cílem je zmodernizovat maďarskou metropoli a umožnit jí dohnat města jako Vídeň tím, že nabídne ubytování vyšší kvality. Tomu má napomoci třeba obnova ikonického hotel Gellért v budínské části města nebo hotelu Dorothea v té pešťské.

Tiborczovou vizí je „pozvednout Budapešť na špičkovou turistickou destinaci prvotřídní kvality“, jak nedávno řekl novinářům. „Je to běh na dlouhou trať,“ dodal. Vedle Budapešti se ale zaměřuje i na další maďarské regiony, třeba na Balaton nebo Tokaj.

Orbánovi kritici ale tvrdí, že Tiborczův vzestup je důkazem propojení politiky a byznysu. „Politika vlády není zaměřena na rozvoj turismu nebo pomoc obyvatelům, motivuje ji byznys a moc,“ říká starosta Budapešti a Orbánův odpůrce Gergely Karacsony. Tiborczovy investice do hotelů podle něj pro město mnoho neznamenají.

„Říká, že chrání architektonické dědictví. To ale není pravda,“ dodává.

Tiborcz i jeho žena opakovaně odmítli, že by ze svých příbuzenských vztahů k Orbánovi jakkoli těžili, i když podnikatel loni pro web Index.hu připustil, že se s svým tchánem pravidelně o rozvoji cestovního ruchu diskutuje. Nesouhlasí ani s kritikou od budapešťského starosty.

„Pro majitele nemovitostí v dané lokalitě je vždy výhodnější mít nedaleko renovovaný luxusní objekt než zanedbanou stavbu,“ uvedl. „Spojování mého jména s politikou nepovažuji za správné. Nepodílím se na politice,“ dodal.

Tiborczův majetek zahrnuje jeho holdingovou společnost BDPST Group a některé podíly v dalších firmách, které drží přes různé investiční společnosti. V e-mailu zaslaném Bloombergu Tiborcz odmítl výši svého jmění komentovat a odkázal na veřejně dostupné finanční výkazy. Časopis Forbes umístil Tiborcze na 27. místo v žebříčku nejbohatších Maďarů s odhadovaným majetkem 75,3 miliardy forintů, tedy zhruba pět miliard korun.

Jeho prvním velkým podnikem byla společnost Elios Zrt., která se specializovala na zakázky na osvětlení ulic financované z EU. Tiborcz firmu prodal v roce 2015 Attilovi Paarovi, jehož stavební firma získala veřejné zakázky na některé z nejznámějších vládních projektů, včetně rekonstrukce Budínského hradu a Státní opery.

Tři roky poté označilo šetření EU obchody Eliosu za korupční a Brusel vyzval Maďarsko, aby proti Tiborczovi a jeho bývalému spolupracovníkovi zakročilo. Případ se nakonec odložil a maďarská vláda musela vrátit 43,7 milionu eur, které firma původně čerpala.

Od té doby se Tiborczův hlavní zájem soustředil na skupinu BDPST. Jejím cílem je podle jeho e-mailového prohlášení rozvinout „velký nevyužitý potenciál maďarského turistického sektoru, který má značný potenciál pro národní hospodářství.“

První investicí bylo pořízení zříceniny hradu ve městě Tura, asi padesát kilometrů východně od Budapešti. Nyní je z něj vlajkový hotel BDPST pyšnící se pěti hvězdami. Jednou z celebrit, která se zde ubytovala, byl například zpěvák Justin Bieber. Ten zde podle médií v roce 2022 slavil s přáteli a personálem po svém vystoupení na budapešťském festivalu Sziget.

BDPST také investovala do nákladní dopravy, logistiky, financí a v poslední době i do zemědělství. Cestovní ruch byl ale vždy na prvním místě. Zajímá se o něj i Tiborczova žena Rahel. Ta v rozhovoru pro časopis Mandiner koncem roku 2022 uvedla , že jedním z jejích prvních zaměstnání byla stáž v hotelu Kempinski a že je také absolventkou MBA na švýcarské škole podnikání v oblasti hotelnictví.

„Turismus v hlavním městě musí postoupit na vyšší úroveň,“ řekla časopisu. „Budapešť by se mohla stát destinací pro hosty z vyšších tříd.“

Nejnovějším přírůstkem do hotelového portfolia jejího manžela je secesní hotel Gellert ze začátku 20. století. Podle Tiborcze ho bude po znovuotevření v roce 2027 provozovat skupina Mandarin Oriental, pro níž to bude první hotel v Maďarsku.

Hotel na břehu Dunaje byl během druhé světové války poškozen bombardováním a během komunismu prošel renovací. Přilehlé lázně, které zůstávají v rukou městské samosprávy, jsou jedním z nejikoničtějších obrazů Budapešti.

Na druhém břehu řeky vlastní Tiborczova společnost tři hotely provozované rovněž mezinárodními řetězci. Jeho nejoblíbenějším je Dorothea, spravovaná Marriottem. Impozantní interiér odkazuje na maďarský folklór, kavárnu zdobí vyšívané modré sametové polštáře. Recepci s hlavní restaurací spojuje chodba vykachličkovaná tradičními modrými dlaždicemi a restaurace samotná pod velkou prosklenou střechou připomíná zimní zahradu.

Hotel Dorothea ale zároveň nabízí vhled do toho, jak jsou v Maďarsku propojeny byznys a politika.

Tiborcz koupil nemovitost od společnosti vlastněné developerskou firmou Indotek. Ta patří Danielu Jellinkovi, podle Forbesu sedmému nejbohatšímu Maďarovi. Indotek byl součástí skupiny, přes kterou se maďarská vláda pokoušela koupit budapešťské letiště, než svůj záměr v polovině roku 2021 opustila.

Podle Bloombergu se však finanční firma nepřímo ovládaná Tiborczem stále ještě podílí na konzultacích s úředníky a dalšími zainteresovanými stranami zapojenými do možného prodeje letiště.

Projekt přestavby hotelu Dorothea je financován z Tiborczových vlastních prostředků a úvěru ve výši 40,1 miliardy forintů od banky MBH. Tu ovládá společně stát a Lorinc Meszaros, nejbližší obchodní spojenec a přítel Orbána.

Tiborcz se zatím příliš nevzrušuje tím, co o něm říkají odpůrci jeho tchána. Tvrdí, že se soustředí jen na rozvoj podnikání v cestovním ruchu. „Naše úsilí dosud směřovalo do Maďarska a Budapešti,“ vzkázal Bloombergu. „Ale to nevylučuje možnost projektů v jiných zemích nebo městech někdy v budoucnosti.“