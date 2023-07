Spiknutí nadnárodních řetězců! Pro vysoké ceny není podle Orbána důvod

Supermarkety se chovají jako spekulanti, když zvyšují ceny. Přitom pro to není žádný důvod, nechal se v pátek slyšet maďarský premiér. Zatímco země bojuje s inflací, zejména s růstem cen u základních potravin, „jsou tací, kteří se bitvy neúčastní a skutečně využívají situace“, řekl Orbán.

Dodal také, že zvýšení cen u dovážených potravin je „neodůvodněné a zcela nepřijatelné“. Podle listu Daily News Hungary by chtěl maďarský premiér zakročit proti „šmelení“. Dle jeho slov by to ale mohlo tuzemské vládě způsobit problémy s Evropskou unií.

„Brusel podkopává vládní pokusy chránit lid, a tito spekulanti spolupracují s bruselskými byrokraty,“ hřímal dále Orbán ve veřejnoprávním rozhlase. Úřady na ochranu spotřebitelů už podle něj vyměřily pokuty ve výši 3 miliard forintů (asi 187 milionů korun). Dodal, že je třeba zintenzivnit opatření.

Ceny potravin v posledních měsících vzrostly dramaticky napříč celou Evropou, v březnu se meziročně zvýšily o 19,6 procenta, a staly se tak hlavní hnací silou inflace, zatímco náklady na energie klesly. V Maďarsku ale podle unijního statistického úřadu Eurostat ceny potravin za poslední rok vzrostly o více než 45 procent. Značně tak převyšují druhý nejvyšší nárůst, který má u potravin Slovensko a který nepatrně přesáhl 29 procent.