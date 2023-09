Největší IPO roku přineslo úspěch. Výrobce čipů si nasadil laťku vysoko

Arm je britská firma, která se zabývá designem polovodičových čipů. Až do roku 2016 byla na burze, ale pak ji za 32 miliard dolarů koupila japonská investiční společnost SoftBank. V roce 2020, když SoftBank čelila masivním ztrátám, se dohodla na prodeji Arm za 40 miliard dolarů se společností Nvidia. Obchod však narazil na odpor antimonopolních úřadů – a SoftBank musela zvolit alternativní řešení v podobě vstupu na burzu. Na trh však dala jen desetinu akcií Arm a zbylých devadesát procent si nechává.

Výsledek IPO (primární nabídka akcií, z angl. Initial Public Offering) společnosti Arm, které je dosud největší v letošním roce, byl napjatě očekáván jakožto barometr zájmu investorů. Agentura Reuters cituje účastníky trhu, podle nichž úspěch IPO této společnosti ukazuje, že poptávka investorů po primárních veřejných úpisech, která byla v posledních dvou letech tvrdě zasažena geopolitickým napětím a vyššími úrokovými sazbami, může zase růst.

„Je to opravdu úspěšné IPO,“ řekl Reuters Salman Malik, partner kanadské investiční společnosti Anson Funds. „Jednak bude mít pozitivní dopad na zájem o nabídku akcií – a také potvrdí, že téma umělé inteligence je pro investory zajímavé.“

Úspěšný první den obchodování s akciemi Arm kontrastuje se statistikou posledních let: Reuters uvádí, že deset největších amerických IPO za poslední čtyři roky zaznamenalo za první den obchodování na burze propad kursu v průměru o 47 procent.

Otazníky okolo ocenění

Po skončení prvního obchodního dne publikovala agentura Reuters svou analýzu hospodaření Arm a jejího výhledu na příští roky. Dospěla k závěru, že akcie Arm mohou být výrazně nadhodnocené. V té souvislosti Reuters připomíná klíčové body prezentace šéfa společnosti Arm pro investory.

Firma slibuje do března 2024 (tedy do konce aktuálního finančního roku Arm) meziroční nárůst výnosů o 11 procent a růst o dalších 25 procent v roce následujícím. A slibuje za dva roky dvojnásobný provozní zisk, který má stát na 40procentní marži. Pouze za těchto předpokladů se stávající ocenění akcií Arm podle Reuters blíží jeho jediným dvěma přímým konkurentům s veřejně obchodovanými akciemi, společnostem Cadence Design Systems a Synopsys.

Slibovaný nárůst výnosů podle prezentace Arm stojí na předpokladu, že se podaří zvýšit podíl společnosti na celkových nákladech, které výrobci čipů postavených na technologiích Arm mají. V současné době to je 1,7 procenta a ARM má za cíl dosáhnout na tříprocentní podíl. Reuters však upozorňuje, že přehnané požadavky mohou dotlačit klíčové zákazníky jako Samsung nebo Apple k hledání alternativních čipů.

Nárůst provozního zisku podle Reuters předpokládá návrat k nákladové kázni. S přechodem do skupiny SoftBank totiž Arm skokově navýšila výdaje, především platové. Reuters však upozorňuje, že zredukovat provozní marži na slíbených 40 procent by pravděpodobně znamenalo, mimo jiné, srazit výdaje na vývoj ze loňských 42 procent tržeb na pouhých 28 procent – což by mohlo ohrozit kvalitu produktů ARM a postavení firmy na trhu.