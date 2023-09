Pantofle Birkenstock míří na akciovou burzu USA. Firma chce miliardy eur

Birkenstock se už léta snaží vyrábět pohodlnou obuv, která se po celém světě těší obrovské oblíbenosti. Podle dostupných údajů jsou firemní výnosy za posledních šest měsíců meziročně o 19 procent vyšší a momentálně dosahují na 644,17 milionů euro (asi 15,4 miliardy korun). Zisk společnosti Birkenstock každopádně za stejné období klesl o 45,3 a činí 40,21 milionů euro (zhruba 985 milionů korun).

Firma podrobnosti k veřejné nabídce akcií v USA zatím nezveřejnila, už dříve ale některé zdroje Deutsche Welle hovořily o tom, že by se s jejími akciemi mohlo na Newyorské akciové burze začít obchodovat už 9. října. Nyní má Birkenstock celkem 5500 zaměstnanců a z velké části svou produkci vyrábí v Německu.

Pro společnost je zásadní, aby si do budoucna značku „Made in Germany“ udržela. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že až 95 procent současné pracovní síly působí právě v Německu. Domácí adresa je nedílnou součástí značky, která ji přidává na důvěryhodnosti.

Pantofle značka prodává ve stovcce zemí světa. V posledních letech firma v oblasti designu spolupracovala i s mnohými osobnostmi, mezi které se řadil třeba Jil Sander nebo Manolo Blahnik.

Společnost Birkenstock byla založena už v roce 1774 a až do roku 2013 šlo o typickou rodinnou firmu. Zprvu se zaměřovala na prodej podrážek, k výrobě sandálů se dostala až v roce 1963. Následně ale do firmy přišli zkušení manažeři a provedli její kompletní reorganizaci. I v té době byla skupina Birkenstock stále ve vlastnictví zakladatelské rodiny, šlo konkrétně už o její šestou generaci.

V roce 2021 se ale rodina rozhodla svého klenotu z větší části zbavit a přešla do rukou společnosti L Catterton, která je podporována miliardářem Bernardem Arnaultem, zakladatelem luxusního konglomerátu LVMH. Dva členové rodiny si však ponechali alespoň menšinový podíl.

Tehdy odborníci odhadovali, že hodnota firmy činila celkem 4 miliard euro (asi 98 miliard korun). Nyní by měla být ještě dokonce o půl miliardy euro vyšší. Příliv peněz na americké akciové burze může podle odborníků pomoci tomu, aby Birkenstock do budoucna zvýšil své výrobní kapacity a ještě více rozšířil svá prodejní místa i do dalších států po celém světě.